Л юбимият костюм със златни копчета на Стефан Данаилов като министър на културата ще може да се види на изложбата, която актрисата Ирен Кривошиева подреди с негови вещи.

Тя бе открита в столичната галерия „Дженифер Артемис“ миналата вечер, когато се навършиха 6 г. от загубата на всенародния любимец.

Наследство

„От 6 г. имам негови неща, които стоят под кревата, над кревата, в гардеробите. След смъртта му ги преместих от неговата къща в моята. Росен – Бог да го прости и него – продаде апартамента още през 2019 г., но преди това ни извика с Влади да си вземем каквото искаме. Влади му каза, че не иска нищо от наследството, а Росен поиска само едни статуи и медала „Кирил и Методий“ - сега дори не знам къде са, може би при внуците на Мария. Цял чувал с непоказвани снимки имам. Има едни много смешни с Антон Радичев – пратих му покана, ама не знам дали я е получил. Награди, медали, шалове... Някои костюми, ризи и вратовръзки ги подарих на едри хора, които не могат да си намерят размери, но половината запазих. Едва 10% от всичко успях да наредя на изложбата“, разказа Ирен Кривошиева.

Любов

На изложбата е премиерата на забранения филм на Ламбо „Поема“. „Три месеца го снимахме в Малко Търново през 1984 г. През 1986 г. го показаха веднъж и това беше. И режисьорът Стефан Димитров си отиде, и сценаристът Александър Томов, и операторът Жоро Неделков... Открих вдовицата на Сашо - тя се разплака, като й казах, че искам да го покажа най-после този филм. От НФЦ обаче ни разрешиха само две прожекции – другата ще е на 4 декември, благодаря на Ефимия Фард, че плати правата. Три месеца се занимавахме с това, прехвърляха ни от един на друг. Като изпратих поканата на Влади, той каза: „О, мамо, най-после успя“, споделя актрисата. Именно по време на снимките на „Поема“ пламва любовта й със Стефан Данаилов. Мнозина дори смятат, че тя е забременяла точно тогава. „Това няма как да е вярно. Филмът е сниман 1984 г., а Влади се роди 1986 г. За тия две години нещо трябва да се е случвало... Всичко се прави, за да се докаже, че е абсолютна случайност, а то не е така. Важното е да се знае, че Влади не е случаен“, категорична е Ирен.

„За 6 г., откакто Стефан го няма, нищо не се случва в негова памет, с изключение на една книга на студентите му, но и за нея нищо не се чу, защото е в малък тираж и не е координирано с единствения му наследник. Владимир Данаилов няма нужда от пари и слава, защото живее в Америка, но ако бъде попитан, всичко може да стане по-леко, а те искат да го правят на своя глава. Както направиха с монетата с неговия лик. 30 хиляди бройки отсякоха и потънаха. Сега тайно я продават в OLX за 190 лв., а тя струва 19 лв. Защо е това? 6 г. мълчах, но си казах: „Повече не“. Ами хората забравиха за Стефан! Да не говорим за младите. А новите студенти в НАТФИЗ дори не са чували името му! Затова съм пратила покани на всички за изложбата, защото искам да обединим силите си колкото е възможно“, каза още Ирен Кривошиева.

