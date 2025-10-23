П ореден гръм разтърси Холивуд. Периодично злите езици захапват всеобщия любимец Том Ханкс и нищят семейните му неволи с предположения "за" и "против" пореден негов развод.

Едно от най-красивите и здрави семейства в Меката на киноиндустрията, се разпада. Това твърдят "злите езици", хвърляйки в потрес феновете на звездата, който е щастливо женен от 40 години за нашето момиче Рита Уилсън. Както е известно, Рита е дъщеря на български турчин, избягал някога в Америка.

По време на дългата си и легендарна кариера Том Ханкс премина през брак, развод и нова, дълготрайна любов. Въпреки че мнозина го смятат за олицетворение на семейните ценности и добротата, дори този любим актьор не беше имунизиран срещу житейските възходи и падения, когато става въпрос за любов.

Първият брак - битка с насилието

През 1978 г. Том Ханкс се жени за колежката си, актрисата Саманта Луис. Синът им, Колин Ханкс, е още бебе по това време, роден през 1977 г. Четири години по-късно, през 1982 г., двойката има дъщеря, Елизабет, известна още с сценичното име Ей Ей Ханкс. Бракът им обаче не трае дълго. Те се разделят през 1985 г. и се развеждат през 1987 г.

По-късно Е. А. Ханкс говори за трудното си детство и предполагаемото малтретиране от страна на майка си, която е получила основно попечителство след развода с Том. Когато се преместила да живее с баща си, тя твърди, че животът ѝ станал по-стабилен и по-здравословен с редовни хранения, сигурност и рутинен семеен живот.

Саманта Луис почина през 2002 г. на 49-годишна възраст след битка с рак на костите.

Почти 40 години брачен живот

Том Ханкс се запознава с Рита Уилсън през 1981 г. на снимачната площадка на сериала „Bosom Buddies“ , където веднага стават приятели. Срещат се отново през 1985 г. на снимачната площадка на филм, в който играят влюбена двойка, и екранната им химия скоро става реална и в личния им живот.

Година по-късно, през 1986 г., те се появяват заедно на червения килим за първи път, а вече през 1988 г. се женят. Същата година Ханкс постига голям успех като актьор, получавайки първата си номинация за награда „Оскар“.

Двойката има двама сина: Честър „Чет“ Ханкс, роден през 1990 г. и Труман Ханкс - през 1995 г.

Между тези две години, през 1993 г., те участват заедно в култовия романтичен филм „ Безсъници в Сиатъл“, но този път като брат и сестра.

Това краят ли е?

Въпреки постоянните клюки около тях, историите за „голямата любов, която приключва“ на Том Ханкс и Рита Уилсън си остават просто истории.

Дори и до днес, през 2025 г., Том Ханкс и Рита Уилсън не са се развели или разделили. Бракът им продължава почти четири десетилетия и е известно, че са се подкрепяли дори в най-трудните моменти, включително периода, когато Рита претърпя двойна мастектомия преди повече от десет години.

Том често изтъква, че връзката им се основава на зрялост, разбирателство и дълбока съвместимост и по всички сведения е бил прав.

Почти 40 години по-късно Том и Рита продължават да доказват, че истинската любов в Холивуд не е мит.

Българската кръв

Рита Уилсън всъщност се казва Маргарита Ибрахимова. Ражда се в Америка на 26.10.1956 година в семейството на имигранти.

Баща ѝ Хасан Халилов Ибрахимов е роден в село Брещене, Ксантийско, Гърция. През 1927 сечейството му и два в България и се заселва в Смолянско. През 1949 обаче Хасан и животът го отвежда чак в Америка.

Влюбва се в гъркиня и приема християнството, за да се ожени за любимата си. През 1960 година получава американско гражданство под името Алън Уилсън - като на американския президент Удроу Уилскън, на когото е кръстена улицата, на която семейството на Хасан живее. Така се ражда Маргарита.

Години по-късно Том Ханск ще се похвали с тъста си - че сам си е купил къща, само от бакшишите, които е спечели, докато е работел в бар.

А за чест пък на самия Том Ханкс, той говори малко български - вярно, само няколко думи, но все от някъде се тръгва...

