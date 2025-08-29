Б урната връзка на Лиъм Нийсън с Памела Андерсън вече е изправена пред сериозни сътресения, споделят техни приятели пред Radar Online. Според тях актрисата все още се бори с неугасващата си любов към основателя на WikiLeaks Джулиан Асанж.

Нийсън и Андерсън разкриха официално връзката си на червения килим на общия им филм „Голо оръжие“. Публичните им прояви на обич предизвикаха разговори за нов холивудски романс, а по-късно Андерсън потвърди в интервю, че се е влюбила в Нийсън на снимачната площадка. Тя каза: „Той е такъв джентълмен, такъв мил, толкова щедър и любезен, толкова ласкав и подкрепящ, че, знаете ли, не можеш да не се влюбиш в него“.

Но зад усмивките, източници казват, че връзката вече е била тествана.

Един източник, близък до Нийсън, каза: „Лиъм има сериозно намерения за Памела, но сянката от времето ѝ с Джулиан Асанж все още витае. Той е горд човек и нейното минало му пречи да продължи напред“.

Бившата звезда от „Спасители на плажа“ беще чест посетител на еквадорското посолство в Лондон, където основателят на WikiLeaks прекара седем години в убежище. Източник, запознат с посещенията, каза: „Срещите на Памела с Джулиан винаги са били спорни. Дори и да е било просто приятелство и утеха, хората ги определяха като нещо повече. Лиъм знае това и това го смущава“.

Самата Андерсън веднъж призна, че посещенията ѝ са били „неочаквани“ и са привлекли вниманието на обществеността.