Р обърт де Ниро обмисля да напусне САЩ заради политическото напрежение около Доналд Тръмп, съобщава Daily Mail.

Актьорът от години е един от най-острите критици на Тръмп и според източници е „готов да се установи в Европа“.

Той наскоро бе отличен в Рим с наградата „Капитолийската вълчица“, но жестът отново предизвика полемика. Италиано-американска организация напомни, че ролите на Де Ниро в мафиотски филми – от „Кръстникът 2“ до „Добри момчета“ – налагат „неверни стереотипи“ за италианците в САЩ.

През последните години редица звезди вече напуснаха Холивуд – сред тях Ева Мендес и Райън Гослинг, Елън Дедженеръс и Том Форд.

Според слухове и Де Ниро може да последва примера им и да се установи в Европа.