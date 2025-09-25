А нджелина Джоли е казала на приятели, че се готви да напусне САЩ завинаги, заявявайки, че страната е станала неузнаваема и предупреждаваща за опасности за свободата на изразяване, пише Radar Online.

50-годишната актриса отдавна намеква за желанието си да се базира в чужбина, често говорейки за международното си семейство и кариера. Предишни слухове свързваха желанието на Джоли да се премести, че горчивата й битка за попечителство с бившия й съпруг Брад Пит е движещата сила зад желанието й да напусне Америка.

Но източници сега настояват, че решението на Джоли се корени в разочарование от това, което тя вижда като задълбочаващи се разделения в американското общество след убийството на Чарли Кърк и свалянето от ефир на шоуто на Джими Кимел.

Източник, близък до актрисата, твърди: "Анджелина беше ясна, че иска да се откаже. Години наред хората предполагаха, че става дума за Брад, но това вече не е така. Сега тя смята, че САЩ се превръщат в място, което вече не разпознава. Това не е реакция на момента - тя го претегля от известно време".

Джоли се обърна директно към темата по време на испанския кинофестивал Сан Себастиан, където популяризира новата си драма "Алис Уинкор".

"Обичам страната си, но в този момент не мога да я позная", каза тя. "Винаги съм живяла в международна среда, семейството ми е международно, моите приятели, моят живот... моят мироглед е друг, обединен и международен. Всичко, което разделя или ограничава личните изрази и свободи от всеки, мисля, че е много опасно”.