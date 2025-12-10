Р ъсел Кроу поднесе истински гладиаторски удар – този път към „Гладиатор 2“.

61-годишната звезда разкъса продължението, което според него напълно е опорочило легендата на Максимус.

Най-големият грях на новия филм? Скандалното разкритие, че Максимус имал незаконен син от Луцила – любовна връзка, която според Кроу е „пълен абсурд“.

„Те въобще не разбират какво направи първия филм специален. Това не беше екшънът, а моралната сила на героя“, заяви актьорът бурно.

Кроу разкри, че още през 2000 г. е водил ежедневни битки на снимачната площадка, за да запази Максимус като символ на вярност и чест.

„Предлагаха нелепи секс сцени. Щяха да съсипят героя. Максимус никога не би изневерил на жена си“, отсича актьорът.

След излизането на „Гладиатор 2“ критиките се изсипали и върху него лично – фенове го спирали по ресторантите, за да се оплакват от сюжета. „Казвам им: ‘Не съм аз виновен!’“, признава Кроу.

Оригиналният „Гладиатор“ донесе 465 млн. долара и 5 награди „Оскар“. Продължението – едва една номинация.