Р идли Скот не е впечатлен — поне не от съвременното кино. 87-годишният майстор зад „Гладиатор“, „Пришълецът“ и „Блейд Рънър“ разкритикува рязко нивото на днешните филми, заявявайки, че те тънат в „посредственост“.

„В момента се давим в посредственост,“ казва британецът на събитие в BFI Southbank, предаде THR.

„Правят се милиони филми по целия свят, а повечето са пълен боклук — 80% са ‘ех’, 40% от останалите стават, 25% не са лоши, 10% са добри, а едва 5% — наистина велики.“

Режисьорът признава, че изчисленията му може и да не са математически точни, но твърди, че истинският проблем е липсата на силни сценарии. „Днес филмите се спасяват с дигитални ефекти, защото нямат нищо добро на хартия. Всичко трябва да започне от сценария.“

Скот признава, че е започнал да намира утеха в собствените си творби: „Започнах да гледам старите си филми и знаете ли какво? Те са наистина добри! Гледах Падането на Черния ястреб и си казах: ‘Как, за бога, направих това?’“

Режисьорът допълва, че неговите филми не остаряват, защото разчитат на практични ефекти и силни истории. „Пришълецът беше кошмар за снимане,“ спомня си той. „Всички имаха мнение, а аз не обичам мнения. Казах им просто: ‘Отдръпнете се и гледайте как се прави.’“

Скот остава един от последните режисьори от старата школа, за когото истинското кино се прави не с ефекти, а с идея. И докато новите филми го разочароват, старите му шедьоври му напомнят защо някога е бил — и все още е — един от най-великите.