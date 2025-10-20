П рофи порноактрисата Диана Габровска, за която чухме още преди много години, покрай голите й снимки, които лъснаха, докато се бореше за кметския стол в Момин проход, издаде каква цена плаща, за да снима филми за възрастни.

СПИПАНА: Арестуваната нашенка в Гърция се оказа Диана Габровска! (СНИМКИ)

ВЕЧЕ СВЕТОВНОИЗВЕСТНА: Голата кметица възбуди целия свят! (СНИМКИ)

ФОКУС-МОКУС: Габровска си изтри зърната (СНИМКИ)

В НАТУРА: Голата кметица готова да разкешва с ласки! (ВИДЕО)

ИЗЛЕЗЕ Ѝ КЪСМЕТЪТ: Голата кметица стана булка! (СНИМКИ)

ФЕН КЛУБ: БГ ченгета – фенове на Диана Габровска!

НА БЪДНИ ВЕЧЕР: Голата кметица по бельо край елхата! (СНИМКИ)

НА ЧАСТЕН ОСТРОВ: Голата кметица снима с най-надарения грък!

САМО ЗА ВЪЗРАСТНИ: Голата кандидат-кметица иска черен боздуган (СНИМКИ)

САМО ЗА ВЪЗРАСТНИ: Мъжът на голата кметица я навил за порното

ГОРЕЩО: Голата кандидат-кметица с пикантни разкрития за порно кариерата си! (ВИДЕО)

В коментар за Chefo Podcast на това дали би посъветвала и други жени да последват стъпките й в порноиндустрията, тя каза, че не би се наела с подобна насока, защото всеки трябва да прецени сам за себе си дали би бил готов на подобно нещо. Габровска обаче наблегна на това, че цената, която плаща за участието си в секс сцени пред камера не е никак малка, а именно да те сочат с пръст за това.

Тя бе категорично, че най-важното за да пробиеш в този занаят, а това не е никак лесно, е професионализмът.