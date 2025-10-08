Н ашенка се прочу с таланта си. За това свидетелства горещият мачо Борислав Борисов с пост в мрежата. От него научаваме, че филм на Диана Габровска стимулира за любов хора от три континента, дето се казва - от Сингапур през Кейп Таун до Вашингтон и обратно.

Той написа:

"Днес обядвахме с Diana Gabrovska и се оказа, че неин филм се върти в Европа, САЩ и Азия по една от най-големите телевизии в света [😎]

Представяте ли си хората от Америка си пускат телевизора и гледат Диана в една от нейните емблематични роли. После на другия край на света - например в Сингапур си гледат телевизия и хоп - Диана Габровска [😅]

Според Диана това е огромен успех, защото за първи път такъв тип актриса и творчество на българка се върти по целия свят! [🫣]

После да не кажете, че няма известни българки [🤪]"

