С ловашки съд постанови присъда от 21 г. затвор за заподозрения за извършения миналата година опит за убийство на премиера на Словакия Роберт Фицо, предаде Асошиейтед прес.

72-годишният писател Юрай Цинтула бе обвинен, че на 15 май 2024 г. е стрелял по Фицо в град Хандлова, разположен на около 140 км североизточно от столицата Братислава. Нападението бе извъшено, след като премиерът излезе от правителствено заседание, за да поздрави свои симпатизанти. Тогава Фицо бе ранен в корема и бе откаран в болница в близкия град Банска Бистрица, където претърпя петчасова операция. Два дни по-късно словашкият премиер бе подложен на още една операция, продължила два часа.

Цинтула беше задържан веднага след атаката и впоследствие му бе наложена постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража". По време на разпитите от следователи той е отрекъл обвиненията, че е терорист, и е мотивирал действията си с тезата, че е несъгласен с политиката на правителството.

Цинтула отказа да дава показания пред Специализирания наказателен съд, но каза, че не се отрича от мотивите, които е посочил пред разследващите.

В показанията си, прочетени от прокурор по време на съдебния процес, Цинтула твърди, че не е съгласен с политиката на правителството на Фицо, включително със закриването на специализираната прокуратура за борба с корупцията, спирането на военната помощ за Украйна и държавния подход към културата.

"Реших да навредя на здравето на премиера, но не съм имал никакво намерение да убивам никого", пише още в показанията на Цинтула.

Той казва, че е изпитал облекчение, след като е научил, че Фицо е оцелял.

Първоначално срещу Цинтула бе повдигнато обвинение в опит за убийство. По-късно прокуратурата оттегли това обвинение и заяви, че делото ще се води по по-тежко обвинение – терористична атака. Прокуратурата аргументира решението си с доказателства, събрани от следствието, но не оповести допълнителни подробности.

Представители на правителството първоначално казаха, че смятат атаката срещу Фицо за политически мотивирано престъпление, извършено от "вълк единак". По-късно обаче властите съобщиха, че е възможно да има замесена трета страна, "действала в полза на извършителя".

Самият Фицо каза, че "няма причина да смята", че атаката е извършена от самотен побъркан човек и многократно отправи обвинения срещу либералната опозиция и медиите във връзка с опита за убийство. Премиерът обаче посочи, че не изпитва омраза към нападателя си, че му прощава и че не планира да предприема юридически действия срещу него.

Фицо не присъстваше на съдебните заседания.

Днешната присъда, произнесена от Специализирания наказателен съд в Банска Бистрица, не е окончателна и подлежи на обжалване.

*Източник: БНТ