П реди няколко месеца Сидни Суини се оказа в центъра на буря в социалните мрежи, след като лице на кампания на American Eagle. На въпросния плакат пишеше „Сидни Суини има страхотни гени“, но думата „гени“ беше зачеркната и заменена с „дънки“ – игра на думи между genes и jeans.

СКАНДАЛ С ДЪНКИТЕ НА СИДНИ СУИНИ: Страхотни гени или расистки намек? (ВИДЕО)

Интернет обаче не остана впечатлен. Напротив – потребители определиха рекламата като безвкусна и дори расистка, намекваща за „превъзходство на бялата раса“. Скандалът набра скорост и марката моментално бе под обстрел.

American Eagle защити посланието си, заявявайки, че „винаги е ставало дума за дънките“. Но шумът не утихна.

Сега, четири месеца по-късно, Сидни за първи път коментира събитията.

В интервю за GQ тя казва:

„Направих реклама за дънки. Реакцията ме изненада, но… аз обичам дънки. Носѝла съм дънки всеки ден от живота си. Знаех за какво е рекламата – беше за страхотни дънки.“

Дори Доналд Тръмп не пропусна да се включи с мнение по темата, но според актрисата това „не я е засегнало“:

„Оставих телефона си. Снимах „Еуфория“ по 16 часа на ден. Не съм видяла почти нищо от реакциите.“

Суини подчертава, че не е имала никакво политическо послание:

„Не съм тук, за да казвам на хората какво да мислят. Интересуват ме сложните герои и истории, не лозунгите.“

С други думи – според Сидни всичко е било просто мода.