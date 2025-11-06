П реди няколко месеца Сидни Суини се оказа в центъра на буря в социалните мрежи, след като лице на кампания на American Eagle. На въпросния плакат пишеше „Сидни Суини има страхотни гени“, но думата „гени“ беше зачеркната и заменена с „дънки“ – игра на думи между genes и jeans.
СКАНДАЛ С ДЪНКИТЕ НА СИДНИ СУИНИ: Страхотни гени или расистки намек? (ВИДЕО)
Интернет обаче не остана впечатлен. Напротив – потребители определиха рекламата като безвкусна и дори расистка, намекваща за „превъзходство на бялата раса“. Скандалът набра скорост и марката моментално бе под обстрел.
Сидни Суини показа бомбите! (СНИМКИ)
American Eagle защити посланието си, заявявайки, че „винаги е ставало дума за дънките“. Но шумът не утихна.
Сега, четири месеца по-късно, Сидни за първи път коментира събитията.
В интервю за GQ тя казва:
„Направих реклама за дънки. Реакцията ме изненада, но… аз обичам дънки. Носѝла съм дънки всеки ден от живота си. Знаех за какво е рекламата – беше за страхотни дънки.“
Дори Доналд Тръмп не пропусна да се включи с мнение по темата, но според актрисата това „не я е засегнало“:
ВТРЕЩИ ВСИКИ: Сидни Суини продава сапун, направен от водата, с която се е къпала! (СНИМКИ+ВИДЕО)
„Оставих телефона си. Снимах „Еуфория“ по 16 часа на ден. Не съм видяла почти нищо от реакциите.“
Суини подчертава, че не е имала никакво политическо послание:
„Не съм тук, за да казвам на хората какво да мислят. Интересуват ме сложните герои и истории, не лозунгите.“
С други думи – според Сидни всичко е било просто мода.