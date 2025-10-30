С екси, силна и вдъхновяваща – Сидни Суини отново успя да бъде жената, за която всички говорят! Актрисата от „Белият лотос“ се появи на събитието Power of Women в Бевърли Хилс с прозрачна сребриста рокля, която приковa всички погледи към перфектната ѝ фигура.

Сидни бе без сутиен, но с повече стил от всякога – изчистени перлени обеци, нова къса прическа и самочувствие на жена, която знае стойността си.

Но не само визията вдигна градуса. На сцената 28-годишната красавица разчувства залата с изповед за силата на жените и за ужасяващата, но вдъхновяваща история на боксьорката Кристи Мартин – жената, която оцеля след опит за убийство от собствения си съпруг.

Суини разкри, че при снимките на филма „Кристи“ танцът на юмруците е бил реален – без дубльори и без фалш. „Биехме се истински – и това ме промени“, призна тя.