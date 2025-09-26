Б ританският актьор и комик Саша Барън Коен е започнал връзка с 27-годишния модел Хана Палмър, известна най-вече в платформата OnlyFans, съобщава Page Six.

Изглежда, че сърцето на 53-годишната звезда от "Борат" отновно е отворено. По-рано тази година Коен финализира развода си с актрисата Айла Фишър. Това му струва 75 млн. долара.

Според свидетели двамата не крият връзката си. Последно са били забелязани да напускат ресторант, след което са се качили заедно в лимузина.

"Пристигнаха около 20:30 ч. и останаха два часа. Разговаряха оживено и изглеждаха погълнати един от друг, без да обръщат внимание на околните", разказва очевидец.

По данни на The Sun Коен и Палмър са се срещнали миналия месец по време на парти за 50-ия рожден ден на режисьора Тайка Уайтити в Ибиса. Смята се, че именно той ги е запознал.

Новината за новата му връзка идва само няколко месеца след като Коен и Фишър официално сложиха край на 14-годишния си брак. Двамата имат три деца - Олив, Елула и Монтгомъри.