П оследните дни на Мерилин Монро са описани в нова смразяваща книга.

ШОК: Мафията убила Мерилин Монро, за да свали Джон Кенеди от власт?!

Авторът Джеймс Патерсън рисува ужасяващата картина на последните часове на легендарната актриса в деня на смъртта ѝ в новия си криминален трилър, разкрива Radar Online.

В „Последните дни на Мерилин Монро“ , излязъл в понеделник, 1 декември, Патерсън твърди, че Робърт Ф. Кенеди се е опитал да заглуши кино легендата с възглавница, докато е търсил дневника ѝ, пълен със скандални „политически тайни“, преди съкрушената Монро да вземе хапчета, за да се успокои, и да умре часове по-късно.

Патерсън започва пасажа, като описва как тогавашният директор на ФБР Дж. Едгар Хувър е получил доклад на 13 юли 1962 г., в който Монро е посочена като „служител на сигурността“ и евентуален „комунист“. Дни след доклада тогавашният главен прокурор Робърт Кенеди „спрял да приема“ обажданията на Монро след бурната им афера.

Монро била бясна от „внезапното студено отношение – толкова напомнящо за случилото се наскоро с Джак“, пише Патерсън, визирайки как братът на Робърт, Джон Ф. Кенеди, прекратил кратката си афера с филмовата звезда месеци по-рано.

Патерсън пише, че Монро продължила да казва на приятеля си, режисьора Боб Слацер, че ако Робърт „продължи да я игнорира“, „може би просто ще свикам пресконференция. Със сигурност имам много да кажа!“.

Главата продължава с обсъждането как следователят Фред Оташ е поставил микрофон тип „зрънце ориз“ в телефона на Монро по нейно собствено искане.

След като преглежда 40-минутни записи от нощта на смъртта ѝ, „Изглежда, че Мерилин е била права за срещата с Кенеди тази вечер. Само че не по начина, по който е планирала“, пише Патерсън.

Записите поставят както Питър Лоуфорд, така и Робърт Кенеди в дома на Монро. Чува се жест конфликт с изключително емоционалната Мерилин, която изисква „обяснение защо Кенеди не е възнамерявал да се ожени за нея“.

„Това беше ожесточен спор за връзката им и ангажимента и обещанията, които Боби ѝ даде“, казва Патерсън за това как Оташ си е водил бележки по време на разговора.

В един момент, Робът губи контрол и започва да крещи: „Няма да си тръгна, без да намеря това, за което съм. Къде е? Къде, по дяволите, е? Трябва да знаем. Важно е за семейството“, крещял Робърт, визирайки дневникът на актрисата.

„Мерилин не само отказа да отговори, „Тя наистина крещеше... Боби взе възглавница и започна да я души на леглото, за да не я чуят съседите. Накрая тя се успокои и тогава той се опита да се измъкне оттам“, твърди Патерсън.

След мъчителната среща с Робърт, Патерсън пише: „Мерилин лежяла в леглото с белия си телефон. Успокоила се е с някакви хапчета. Разговорът с приятели може да я е накарал да се почувства по-добре“.

Според автора това е един от последните мигове на актрисата преди да почине.