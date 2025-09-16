Близка приятелка и съседка на Мерилин Монро твърди, че легендарната холивудска икона не е починала от свръхдоза, както официално бе обявено, а е била убита от мафията в заговор за сваляне на президента Джон Ф. Кенеди, разкрива изданието RadarOnline.

МЕРИЛИН МОНРО Е БИЛА УБИТА?! Нови подробности излизат наяве 63 години по-късно

Норма Джийн – истинското име на Монро – е била на прага да разкрие публично връзките си както с президента Кенеди, така и с брат му Робърт. В дните преди фаталния 4 август 1962 г. нейният дом в Холивуд е бил подслушван от хора на мафиота Сам Джанкана, твърди нейната съседка и колежка Жан Кармен.

Синът на Кармен, Брандън, разказва пред медията, че мафията е шпионирала актрисата, за да събере компромати срещу клана Кенеди:

„Те знаеха какво се случва, просто чакаха точния момент, за да нанесат удара.“

След ожесточен скандал с Робърт Кенеди Монро взела успокоителни – малко по-късно е намерена мъртва. Но десетилетия след това съдебният лекар Томас Ногучи, който е извършил аутопсията, признава, че никога не е вярвал във версията за самоубийство, но му е било забранено да разследва. Според него изследването е било непълно, а важни доказателства – „мистериозно изчезнали“.

Биографът Дарвин Портър подкрепя теорията за убийство:

„Джанкана имаше мотив да я премахне – тя заплашваше да разкрие неговите операции и знаеше прекалено много за връзките между Франк Синатра и мафията.“

Частният детектив Майло Спериглио твърди, че Джанкана е действал и като услуга към патриарха на Кенеди, Джо. Макар официалната версия да остава „предозиране“, мнозина подозират, че Мерилин е била жертва на хладнокръвен заговор, който светът може би никога няма да разбули напълно.