В деня на 62-ата годишнина от убийството на Джон Ф. Кенеди, един съдебен експерт заяви ексклузивно пред RadarOnline.com, че неговото проучване е установило, че официалната версия за убийството на президента на САЩ е невярна.

ШОК: Мафията убила Мерилин Монро, за да свали Джон Кенеди от власт?!

Д-р Дейвид Мантик, който е прекарал години в изучаване на аутопсията на държавния глава, е заключил, че Кенеди всъщност е бил прострелян в предната част на главата.

Според официалния доклад на Комисията на Уорън, Кенеди е бил прострелян три пъти в тила и главата. Но Мантик, който изучава убийството повече от 30 години, е стигнал до различни открития, когато е прегледал медицинските досиета от този съдбовен ден.

„На рентгеновите снимки малките метални частици в дясната част на челото му биха могли да произлязат само от фронтален удар“, настоя Мантик, добавяйки „освен това, снимка от аутопсията показва разрез точно на това място“.

След това той навлезе в по-големи подробности, обяснявайки: „На една рентгенова снимка се вижда фрактура тип „ключалка“ в дясната темпорална кост –съответстваща на влизане на куршум през дясното слепоочие. Този изстрел е причинил зейналата дупка в дясното ухо“.

„Тази фрактура не се вижда на рентгеновата снимка на Кенеди преди смъртта. Нито пък се вижда фрактура от лявата страна на снимката от аутопсията“, каза още Мантик.

Кенеди умира в Далас на 22 ноември 1963 г., след като се смята, че Лий Харви Осуалд е открил огън, докато лимузината с отворен покрив на тогавашния президент е минавала покрай Тексаското училищно учебно хранилище.

Но Мантик каза, че и това не е напълно точно. Според неговото проучване, Кенеди е бил прострелян многократно, от различни ъгли „Всичките изтрели са били фатални. Рентгеновите снимки показват три успешни изстрела в главата. Всеки един от тях вероятно би бил фатален. Тези професионални екипи за убийци не можеха да толерират провал“, добави той.