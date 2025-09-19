Б рад Еверет Йънг, актьор от сериалите „Чародейките“ и „Анатомията на Грей“, загина при автомобилна катастрофа на 46-годишна възраст. Трагедията се случи на магистрала Вентура в Калифорния вечерта на 14 септември.
Йънг шофирал сам, когато колата му била ударена от автомобил, движещ се в насрещното. Актьорът починал на място, а шофьорът на другата кола бил ранен и откаран в болница, според представителя на Йънг, Пол Кристенсен.
Според Кристенсен, Йънг е бил човек с огромна страст към изкуствата и подкрепата на творческите личности. Той основава организация с нестопанска цел, която помага за запазването на програмите по изкуства и музика в училищата.
Брад Еверет Йънг стана известен с ролите си в популярни сериали като „Анатомията на Грей“, „Централна болница“, „Чародейките“ и „Ангелите на Чарли“. В допълнение към актьорската си кариера, той се е занимавал с фотография и е снимал известни звезди, включително Сара Мишел Гелар и Дейвид Харбър.