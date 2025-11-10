Ф енове буквално се наредиха на опашка за снимка с носителката на титлата „Лейди България“ – Тереза Палова, в Китай, научи „Телеграф“.

Красавицата замина за азиатската страна по покана за участие във финала на престижен международен форум за модели.

Усмивка

„Току-що кацам в Макао“, сподели пред екип на „Телеграф“ Тереза.

Тя добави, че още с пристигането си на летището се е струпала опашка от хора, които искали да се снимат с нашенката. „Искаха да ме докоснат, радват ми се много. Почти всеки искаше да се снима с мен, а други хора просто вадеха телефоните си, за да ме снимат самостоятелно“, обясни Тереза.

„Малко след като си свалих куфара, няколко човека буквално се сбутаха само и само да ми помогнат с носенето на багажа“, добави тя с усмивка.

Билет

Премеждията на българката не спират дотук. Няколко дни преди заминаването ѝ за Китай станало ясно, че е объркала билета си и вместо за Шенжен, където ще се проведе събитието, купила за Макао.

„За щастие има още едно момиче, което ще пристигне тук, и сега чакам нея, а след това с ферибот отплаваме за Шенжен. Надявам се всичко да мине благополучно“, каза още Тереза. Тереза ще представи България на световния конкурс „Супер Модел на Вселената“. Тя е заминала с 4 куфара тоалети, тъй като условието е да има различни стилове за различните видове фотосесии.

„Разбира се, имам и национален костюм“, завърши тя. Конкурсът ще продължи 7 дни, а участие са заявили над 50 претендентки.