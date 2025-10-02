Н осителката на титлата „Мисис България Вселена“ Теа Нинова замина за световния финал на един от най-престижните конкурси за красота – „Мисис Вселена“. Красавицата отпътува за Филипините с внушителен багаж – 56 рокли, събрани в цели 8 куфара.

Слава

„Около 150 килограма ми е багажът“, сподели пред „Телеграф“ лично Теа, която вече е в Манила, където стартира 48-ото издание на конкурса. „Хората тук, като видят българското знаме, изпадат в екстаз и всички искат да се снимат с мен. След световния финал по волейбол нашите момчета са прославили страната ни и тук“, добави хубавицата. В надпреварата освен нашенката участват още 130 представителки от различни краища на света. Конкурсът ще продължи десет дни, като всеки ден състезателките имат различни активности и предизвикателства. Те се оценяват ежедневно до самия финал.

Венец

„Събират се точки – гледа се колко си подготвен, каква дисциплина имаш, отношението ти към останалите кандидатки. Има форум, посветен на социална кауза, ще обиколим Манила, предстои и среща с кмета по културата и други официални лица“, разкри Теа. Тя е повече от добре подготвена – в багажа ѝ има над 50 тоалета: за всеки ден по три ежедневни, една коктейлна и една официална рокля. „За националната вечер имам две носии – едната е автентична, от Варненска област“, уточни Теа. Към тях е прибавила и китни венци, изработени специално за нея. Голяма част от тоалетите са дело на родна дизайнерка, а друга – на албански моделиер, който шие за червения килим в Холивуд. Събитието вече е започнало. В първата вечер дамите си разменяли подаръци, типични за държавата, в която са.

Мариана Маринова