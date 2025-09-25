З авръщането на водещия Джими Кимъл след кратката пауза покрай скандала с Чарли Кърк привлече рекорден зрителски интерес.

Почти 6,3 милиона зрители са гледали шоуто — най-голямата аудитория в 22-годишната история на Jimmy Kimmel Live!, съобщиха американските медии в сряда.

Тази стойност е почти четири пъти повече от обичайната аудитория на шоуто.

Програмата беше временно извадена от ефир миналата седмица след коментарите на Кимъл на живо относно смъртоносната атака срещу дясноконсервативния активист Чарли Кърк. Президентът на САЩ Доналд Тръмп похвали спирането на шоуто и разкритикува завръщането на Кимъл.

Кимъл възмути десните политически кръгове, когато заяви, че убиецът на Чарли Кърк, Тайлър Робинсън, произлиза от републиканско семейство и че основание за престъплението му е омразата, която Кърк разпространява.

Джими Кимъл: Никога не съм искал да се подигравам с убийството на Чарли Кърк

Walt Disney Company, която притежава мрежата Ей Би Си и шоуто Jimmy Kimmel Live!, заяви, че е провела интензивни разговори с Кимъл през последните няколко дни, което е довело до решението предаването да бъде възобновено.

Източник: БТА