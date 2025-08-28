Е то две идеи, забелязани на receptite.com, за това какво да направим с печени чушки, хем да е лесно и вкусно.

Предястие

Необходими продукти:

14-15 печени чушки

100 г сирене

3. яйца

2-3 с.л. кисело мляко

олио

пресен магданоз

Начин на приготвяне:

В намаслена тавичка се подреждат една до друга чушките, върху тях се натрошава сиренето и се поръсва с нарязания магданоз. Залива се с предварително разбитите яйца и кисело мляко. Поливат се с малко олио и се запичат в умерена фурна. Може да се използва и като гарнитура. По желание ястието може да се направи на няколко реда.

Мързелив бюрек

Необходими продукти:

печени и обелени чушки

сирене

брашно

За заливката:

яйца

прясно мляко

заквасена сметана

сол

настърган кашкавал за отгоре

Начин на приготвяне:

Чушките се разрязват и се разполовяват. Потапят се в брашно от двете страни и се нареждат в намаслена тавичка, като се покрива плътно дъното. Отгоре се наръсва натрошено сирене, пак се слага пласт чушки, пак сирене и така до приключване на чушките. Върху последния слой отново се слага надробено сирене. Разбиват се яйцата със сол, прибавя се прясното мляко и една малка кофичка заквасена сметана. Всичко се разбива добре. Не пречи ако от сметаната останат неразбити бучици. С тази смес се заливат чушките така, че да ги покрие. На няколко места с вилица се правят дупчици и тавата се тръска, за да може заливката да влезе хубаво между чушките и да има от нея навсякъде. След това тавата се слага да се пече в предварително загрята фурна. Когато всичко се е стегнало и се е запекло изваждаме тавата, настъргваме на едро кашкавал и връщаме във фурната да се запече само отгоре до златиста коричка.

Всички продукти са ориентировъчни, затова не няма точни пропорции.