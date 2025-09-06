П рекрасни рецепти и за питателен обяд или вечеря намираме на matekitchen.com. Манатарки със сметана и топено сирене – това си е направо нашенско гурме от най-висша класа. Другите са си рецепти от общоевропейската кухня, в това число и българската.

Манатарки със сметана и топено сирене

Продукти:

300 г манатарки

50 г масло

5 триъгълници топено сирене

100 мл готварска сметана

6 стръка копър

черен пипер на вкус

сол на вкус

Приготвяне:

Нарежете манатарките на парчета и ги задушете в тиган с разтопено масло за десетина минути. Когато се позачервят, прибавете топеното сирене и сметаната. Бъркайте, докато топеното сирене се разтопи. Добавете черния пипер и сол, ако е необходимо. Оставете да къкрят около 5 минути и оттеглете от котлона. Поднесете ястието топло, поръсено с нарязан копър.

Пиле с ориз, бекон и сушени домати

Продукти

6 пилешки бутчета

600 г ориз

300 г бекон

1 буркан – 285 г сушени домати

4 моркови

3 глави лук

3 дафинови листа

3-4 стръка пресен розмарин

1 с.л. червен пипер

1 връзка пресен босилек

сол на вкус

черен пипер на вкус

Приготвяне:

Сложете пилешките бутчета в голяма тенджера заедно с един морков и една глава лук, нарязани на едро, дафиновия лист, два стръка розмарин, сол и 4-5 лъжици от мазнината от сушените домати. Варете 30-35 минути. Щом месото се свари, дръпнете тенджерата от котлона, извадете бутчетата и прецедете бульона. Загрейте останалата част от мазнината от сушените домати в тенджера, задушете бекона за 2-3 минути и към него прибавете нарязаните на ситно моркови и лук. След като омекнат, подправете с червения пипер, солта и черния пипер. Разбъркайте и прибавете предварително измития и отцеден ориз. Задушете всичко за десетина минути. През това време нарежете сушените домати. Прибавете ги към ориза, гответе още 2-3 минути и добавете ситно нарязаните розмарин и босилек. Налейте 1 част от прецедения пилешки бульон, разбъркайте и оставете на котлона, докато оризът усвои течността. Прехвърлете всичко в голяма тава и добавете още 2 части от бульона. Разпределете добре, отгоре подредете вече сварените пилешки бутчета и печете в предварително загрята на 200 градуса фурна до готовност.

Патладжан с пармезан на фурна

Продукти:

3 патладжана

1,6 кг стерилизирани домати на кубчета

1 глава голяма лук

2-3 скилидки чесън

1 връзка пресен босилек

375 г моцарела

100 г пармезан

50 мл зехтин

200 мл олио

сол на вкус

Приготвяне:

Нарежете патладжаните на филийки, посолете ги от двете страни и ги сложете в гевгир за половин час, за да се отцеди горчилката. През това време обелете лука и го нарежете на ситно. Загрейте зехтин в тенджера и задушете лука. Щом омекне, налейте доматите и оставете соса да се готви под капак на тих огън. Обелете чесъна, смачкайте го с малко сол и го прибавете към доматения сос към края на готвенето, когато вече се е сгъстил. Посолете, подправете с пресен босилек и оттеглете от котлона. Подсушете филийките патладжан, оваляйте ги в брашно и ги изпържете в загрято олио. Нарежете моцарелата на филийки. Вземете дълбока тава с подходящ размер и покрийте дъното с доматен сос. Върху него наредете от филийките пържен патладжан. Поръсете с настърган пармезан и разпределете от моцарелата. Продължете така до изчерпване на продуктите. Завършете със слой доматен сос, покрит с настърган пармезан и кръгчета моцарела. Печете ястието на 200 градуса до апетитен загар на моцарелата.

Пъстърва с бадеми

Продукти:

400 г филе от пъстърва

1 с.л. нишесте

50 мл бяло вино

100 мл вода

1/2 ч.л. сол

1 ч.л. захар

1/2 лимон

няколко листа целина

За панировката:

2 яйца

50 г смлени бадеми

3 с.л. нишесте

100 мл олио

Приготвяне:

Нарежете филето от пъстърва на ленти с дебелина 2 см и дължина 6-7 см. В купа смесете нишестето, виното, водата, лимоновия сок, накълцаните листа от целина, солта и захарта. Разбъркайте хубаво и накиснете рибата за 20-ина минути. Загрейте олиото. Вземете парче риба, потопете в яйцето, после в смес от бадеми и нишесте и изпържете. Извадете в чиния, покрита с кухненска хартия, за да се отцеди излишната мазнина. Подредете рибата в плато и сервирайте с парченца лимон и сос по желание.

