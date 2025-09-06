П рекрасни рецепти и за питателен обяд или вечеря намираме на matekitchen.com. Манатарки със сметана и топено сирене – това си е направо нашенско гурме от най-висша класа. Другите са си рецепти от общоевропейската кухня, в това число и българската.
Манатарки със сметана и топено сирене
Продукти:
300 г манатарки
50 г масло
5 триъгълници топено сирене
100 мл готварска сметана
6 стръка копър
черен пипер на вкус
сол на вкус
Приготвяне:
Нарежете манатарките на парчета и ги задушете в тиган с разтопено масло за десетина минути. Когато се позачервят, прибавете топеното сирене и сметаната. Бъркайте, докато топеното сирене се разтопи. Добавете черния пипер и сол, ако е необходимо. Оставете да къкрят около 5 минути и оттеглете от котлона. Поднесете ястието топло, поръсено с нарязан копър.
Пиле с ориз, бекон и сушени домати
Продукти
6 пилешки бутчета
600 г ориз
300 г бекон
1 буркан – 285 г сушени домати
4 моркови
3 глави лук
3 дафинови листа
3-4 стръка пресен розмарин
1 с.л. червен пипер
1 връзка пресен босилек
сол на вкус
черен пипер на вкус
Приготвяне:
Сложете пилешките бутчета в голяма тенджера заедно с един морков и една глава лук, нарязани на едро, дафиновия лист, два стръка розмарин, сол и 4-5 лъжици от мазнината от сушените домати. Варете 30-35 минути. Щом месото се свари, дръпнете тенджерата от котлона, извадете бутчетата и прецедете бульона. Загрейте останалата част от мазнината от сушените домати в тенджера, задушете бекона за 2-3 минути и към него прибавете нарязаните на ситно моркови и лук. След като омекнат, подправете с червения пипер, солта и черния пипер. Разбъркайте и прибавете предварително измития и отцеден ориз. Задушете всичко за десетина минути. През това време нарежете сушените домати. Прибавете ги към ориза, гответе още 2-3 минути и добавете ситно нарязаните розмарин и босилек. Налейте 1 част от прецедения пилешки бульон, разбъркайте и оставете на котлона, докато оризът усвои течността. Прехвърлете всичко в голяма тава и добавете още 2 части от бульона. Разпределете добре, отгоре подредете вече сварените пилешки бутчета и печете в предварително загрята на 200 градуса фурна до готовност.
Патладжан с пармезан на фурна
Продукти:
3 патладжана
1,6 кг стерилизирани домати на кубчета
1 глава голяма лук
2-3 скилидки чесън
1 връзка пресен босилек
375 г моцарела
100 г пармезан
50 мл зехтин
200 мл олио
сол на вкус
Приготвяне:
Нарежете патладжаните на филийки, посолете ги от двете страни и ги сложете в гевгир за половин час, за да се отцеди горчилката. През това време обелете лука и го нарежете на ситно. Загрейте зехтин в тенджера и задушете лука. Щом омекне, налейте доматите и оставете соса да се готви под капак на тих огън. Обелете чесъна, смачкайте го с малко сол и го прибавете към доматения сос към края на готвенето, когато вече се е сгъстил. Посолете, подправете с пресен босилек и оттеглете от котлона. Подсушете филийките патладжан, оваляйте ги в брашно и ги изпържете в загрято олио. Нарежете моцарелата на филийки. Вземете дълбока тава с подходящ размер и покрийте дъното с доматен сос. Върху него наредете от филийките пържен патладжан. Поръсете с настърган пармезан и разпределете от моцарелата. Продължете така до изчерпване на продуктите. Завършете със слой доматен сос, покрит с настърган пармезан и кръгчета моцарела. Печете ястието на 200 градуса до апетитен загар на моцарелата.
Пъстърва с бадеми
Продукти:
400 г филе от пъстърва
1 с.л. нишесте
50 мл бяло вино
100 мл вода
1/2 ч.л. сол
1 ч.л. захар
1/2 лимон
няколко листа целина
За панировката:
2 яйца
50 г смлени бадеми
3 с.л. нишесте
100 мл олио
Приготвяне:
Нарежете филето от пъстърва на ленти с дебелина 2 см и дължина 6-7 см. В купа смесете нишестето, виното, водата, лимоновия сок, накълцаните листа от целина, солта и захарта. Разбъркайте хубаво и накиснете рибата за 20-ина минути. Загрейте олиото. Вземете парче риба, потопете в яйцето, после в смес от бадеми и нишесте и изпържете. Извадете в чиния, покрита с кухненска хартия, за да се отцеди излишната мазнина. Подредете рибата в плато и сервирайте с парченца лимон и сос по желание.
