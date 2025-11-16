Овен – Магьосникът

Трансмутация

Притежавате увереност, необходима да поемете рискове и да дадете насока на съдбата си. Трансформирате задачите и живота си към по-добро във всичко. Проявявате остър интелект, оригиналност и развито въображение. Всичко ще ви се случва като че ли от само себе си. Оказвате влияние на околните и ги вдъхновявате да постигнат най-доброто. Владеете изкуството на промяната, познанието и творчеството. Прекрасен период за всички вас.

Телец – Луната

Мечтания

Сънищата ви ще са емоционално заредени и ще оказват силно влияние върху съзнателния ви живот. Активното въображение ще засипва съзнанието ви със загадъчни образи, които понякога ще бъдат едновременно страшни и приятни. Поради тази причина ще се чувствате объркани и не на място. Подсъзнанието ви ще работи на пълни обороти. Ще смесвате чувства и емоции. Предстои ви период на самоанализ.

Близнаци – Глупакът

Начало

Ентусиазмът, с който пристъпвате, дава началото на даден проект или идея. Предстоят ви нови преживявания, разширяване на хоризонтите, избистряне на целите и идеите ви. Не осъзнавате съществуването на спънки, пристъпвате с огромен оптимизъм. Неопитността и безстрашният ви подход могат да ви бъдат от полза. Вдъхновявате околните с енергичността си.

Рак – Мултивселена

Непривързаност

Пред вас съществуват много възможности. Всеки път си има своите особености. Въпреки че някои пътища изглеждат в началото еднакви, или дори тръгват от едно и също място, те водят до различни върхове. Доверете се на своя вътрешен глас, за да ви подскаже той накъде води вашият собствен път. Насочете своята енергия и интелект право към целта. Бъдете обаче много внимателни в избора на направлението към нея. Животът има особено чувство за хумор.

Лъв – Сила

Доверие

Периодът ще е изпълнен с любов и страст към живота. Ще чувствате сила и прилив на вътрешна енергия, която ще ви дава възможност да контролирате ситуациите около вас. Проявявайте смелост, прилагайте нежна сила, където е необходимо. Чувствайте и събирайте прилива на енергии, който идва от недрата на земята към вас. Почувствайте благословията на небесата и проявете милосърдие. Силата, която чувствате сега, може да се прояви по много различни начини, не е задължително това да са яростни действия или нападки от страна на околните. Запомнете, че силата и милостта са поставени една до друга в дървото на живота.

Дева - Четворка чаши

Смесени емоции

Всичко изглежда скучно и изхабено. Имате желание да продължите напред, но не знаете накъде точно. Изпитвате противоречия за всичко. Очаквате някой да ви стимулира отвън, някой да ви подаде ръка и да ви извади от чувството на затвореност, което ви е обзело. Пътят към нещо по-добро ви изглежда трънлив и труден. Нещата ви изглеждат много по-трудни, отколкото са в действителност.

Везни – Кулата

Разрушение

Не обръщате внимание на предупрежденията. Обзело ви е лъжливо чувство за безопасност. В резултат на напрежението вярата ви се разпада. Изправяте се срещу собствените си страхове, повече не можете да отричате истината. Изоставят ви - връзките ви се дестабилизират. Околните изгубват доверие във вас. Пазете се и внимавайте през този период за неочаквани травми или финансови загуби.

Скорпион - Осмица чаши

Провал

Чувствате се неспособни да действате през този период. Отказвате се от успеха и сте пред емоционален срив. Давате повече, отколкото получавате, и това ви води до загуба на надежда. Плановете ви пропадат заради вашето нежелание да се справите с проблемите. Партньорите ви и хората около вас се отмятат от дадените обещания. Чувствате се съкрушени и уморени от всичко. Проблемите са скрити под повърхността. Това е периодът, в който трябва да решите дали да потеглите в нова посока или да оставите нещата такива каквито са.

Стрелец - Висшата жрица

Медитация

През този период търсите наставления и знания. Вдъхновени сте и ви връхлитат вълни от мъдрост, които оказват благотворно влияние на всяко творческо, артистично, езотерично или научно начинание. Разчитайте на себе си и собствените сили. Съзнанието ви става по-възприемчиво. Чрез медитация ще получите нови отговори на вашите въпроси.

Козирог - Шестица мечове

Наука

Информацията е най-важната през този период. Тя изплува на повърхността и буквално ще ви залива от всякъде. Трябва ефективно да прилагате умствените си възможности, за да имате успех. Внимателно анализирайте проблемите си и влагайте интелекта си за разрешаването им. Проявявайте мисловна яснота и се вглеждайте във всеки аспект на ситуацията. Дълбоко вниквайте в нещата, изследвайте ги докрай. Това е период, в който успешно можете да планирате пътуване или работа в странство.

Водолей - Син на жезлите

Обаяние

Енергията буквално ще блика от вас. Ще имате много авантюри, предстоят бързи промени. В действията си ще бъдете абсолютно непредсказуеми. Отворени сте за предизвикателствата на живота. Оптимизъм, възторг и опиянение от даровете на живота ще ви съпътстват през този период.

Риби – Императорът

Създаване

Период, в който управление, власт, авторитети и всякакви теми, свързани с правната страна на нещата, ще имат превес във вашия живот. Ако вече сте постигнали нещата, които искате, сега идва времето, в което ще трябва да си извадите всички необходими документи и разрешителни, за да сте спокойни и чисти пред закона. През този период е нужно човек да вземе важно решение, да се лиши от нещо, да спре да се опитва да успее в дадена посока. Ако сте започнали частен бизнес и нещата не вървят особено добре, сега е времето да разберете, че само затъвате и трябва да спрете. За тези, които са безработни, периодът ще е благоприятен да си намерят работа. Изобщо фокусът през този период е върху професионалния път.