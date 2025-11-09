Ф итнес манията превзе звездния елит у нас. Все повече популярни личности избират спортната зала вместо нощния живот и доказват, че стегнатото тяло не е ген, а дисциплина, постоянство и самоконтрол.

Сред най-големите фенове на спорта са добре познати имена като Златка Димитрова, Златка Райкова, Маги Сидерова, Дара, Биляна Йотовска, Евгения Джаферович, Теди Кацарова, Маги Бадер, Лияна, Константин, Филип Буков и Павел.

ММА

Златка Димитрова вече няколко години не спира да тренира в залата. Хубавицата дори стигна до професионални битки по ММА. Страстта на Златка по спорта е от години - тя е тренирала професионално хандбал. „Винаги съм обичала да спортувам. Не мога да си представя да не спортувам. Тонизира ме, зарежда ме, потъвам си в мой свят, не харесвам компания, искам да съм сама, да се съсредоточа. Тренирам всеки ден без неделя - понякога в неделя правя кардио. С годините толкова опит съм натрупала, не ми е нужен треньор. За мен е важно да се поддържам добре - направила съм си добра програма, достатъчна“, казва Черната Златка. Наблюдава се при младите една тенденция - не са информирани за това как да тренират, как да се хранят. Тренира и у дома, когато няма време. „Храня се четири пъти на ден. Най-много ям сутрин и вечер - по 250 грама. Не пропускам да набавям протеин“, категорична е плеймейтката.

Колаген

Златка Райкова също може да бъде забелязана всеки ден в залата. Хубавицата набляга на кардиотренировките, но освен това прави и тренировки с инструктор. След раждането на второто си дете русата мацка набляга сериозно и това се е отразило на формата си. Златка освен всичко друго създаде свой собствен бранд с хранителни добавки за отслабване и колаген. Тя признава, че като суетна жена години наред е опитвала различни продукти, като накрая е достигнала до извода, че сама може да създаде онзи продукт, който събира всичко на едно, което й е необходимо. Определено една от дамите, които са символ на перфектно тяло благодарение на тренировките, е прекрасната Маги Сидерова. Бившата Мисис България на 53 може да скрие в малкия си джоб много от 20-годишните момичета. Самата тя признава, че тренира четири пъти в седмицата. „Тренирам с треньор, имам нужда от някой, който да ме напътства и ръководи. Макар че с годините съм научила основните неща“. Чернокосата дама признава, че обича да си хапва всичко и не е почитател на строгите диети и глада. „Спортът е онова нещо, което оформя тялото, движението е здраве“, допълва Маги. Четири пъти в седмицата Маги прави силови тренировки в залата и един ден е само на кардио. „Ям всичко, но спазвам стриктен режим – около 2000 калории дневно. Месо, картофи, ориз и зеленчуци. Обичам авокадо за здравословни мазнини. Кисело мляко – рядко, прясно – изобщо не! Не ям много плодове. Следвам средиземноморска диета. Храня се четири пъти на ден, не ям след 20,00 ч., имам и по-леки дни“.

Фитнес

Поп певицата Дара започна все по-често да споделя с почитателите си клипове и снимки от фитнес залата. Това, че тренира, определено си личи и по начина, по който певицата започва да изглежда. Тийнидолът има все по-спортно и свежо излъчване. Дара също избра фитнеса, където тренира с професионален инструктор. Дара вече е с фитнес фигура, има тънка талия и стегнати коремни мускули, които гордо подчертава с оскъдни тоалети. Два месеца ѝ отнело да отслабне и да извае мускулатурата си. Певицата, която на 9 септември празнува 24-тия си рожден ден, започнала годината с фитнес тренировки, които съчетавала с танци. Спазвала стриктен хранителен режим, като не консумирала захар, тестени изделия, алкохол и газирани напитки. Сега Дара поддържа постигнатите резултати с чести посещения във фитнеса. Спортува 4 пъти в седмицата, като понякога си позволява да пропусне тренировка. Затова пък се придържа стриктно към режима си на хранене. Не яде вредни храни и често прави т.нар. фастинг, което ще рече, че гладува 16 часа, а в следващите 8 часа може да яде.

Тяло

Биляна Йотовска, която наскоро спечели титлата „Мисис България Европа“, показа, че подготовката й за конкурса е минала през фитнес залата. Хубавицата направила специален режим, за да се появи в перфектна форма на конкурса. „Отслабнала съм доста“, заяви малко преди финала тя. Иначе името на Биляна Йотовска е свързано с фитнеса открай време, не защото е женена за културиста Митко Димитров, а и защото самата тя е носителка на няколко титли от световни форуми във фитнеса. Биляна не пропуска и ден без спорт.

Синеоката изкусителка Маги Бадер също може да бъде срещната почти всеки ден във фитнес залата. Мис Плеймейт 2016 е успяла да извае стегнато бразилско дупе, което често демонстрира на почитателите си в Инстаграм. За разлика от колежките си, Бадер успява да запази златната среда и тялото й все още има женствени форми и размери. Маги набляга на кардиото, базовите упражнения и атлетичната визия. Освен упражнения тя взима доста протеинови храни и изключва всякакъв вид захар, тесто и шоколад.

Тонус

Евгения Джаферович също показа завидни спорни умения в риалити формата „Игри на волята“. „Тренирам сутрин, защото това зарежда с енергия за целия ден. Някои питат: ама не се ли уморяваш? Не, тренировката дава тонус. Денят започва с чаша топла вода с лимон. След това пия хубаво кафе и приготвям закуска за децата. От години пия кафето без захар. Слагам мляко, но се опитвам и него да премахна“, споделя тя. Тренировките й включват и упражнения за сила и кардио. Хубавицата от малка е свикнала със спорта, тъй като е дългогодишна плувкиня.

Теди Кацарова също поддържа съвършено тяло с фитнес именно благодарение на този спорт. Щерката на LZ връща перфектната си форма. Тя също тренира всеки ден. „Кардиото си го правя, като ходя пеша от нас до залата и обратно, там с инструктор правя силови тренировки“, обяснява певицата.

Светлана Василева е тотална противоположност на повечето ни знаменитости, блондинката признава, че не обича спорта. Няма време за физическа активност, но вае форма с гладуване. „Не ям до обяд и след това правя голяма пауза, без да ям“, кълне се блондинката от Попово. Като цялото тя е почитателка на калорийния дефицит и така винаги има тяло като на супермодел.

Маратон

Актьорът Филип Буков също е популярен с непрекъснатите си тренировки в залата по кросфит или на пътеката. Той също така редовно участва на различни състезания - преди време се върна с медал от състезание по кросфит в Кипър, а няколко години подред е сред популярните личности, които тичат на маратона в София. Според него тренировките са полезни не само за физическото тяло, но и за изграждането на духа на един човек.

Бившата Мисис България Мариана Маринова не пропуска тренировки от години. Мариана се запалила по фитнеса преди около 10 години, а последните 5 е една от най-активните почитателки на тичането. Последните две години миската не пропуска да участва на маратони, като се похвали с медали за 22 километра от Варненския и Софийския маратон. „Тичам всеки ден между 4-6 километра – като, когато има състезания, тичам по програма и правя около 250 километра месечно. В останалото време ходя на фитнес - 3 пъти на пилатес, 2-3 пъти и поне веднъж на йога“, обяснява Мариана. По отношение на храненето е почитателка на фастинга.

Павел 3 г. преяждал на дивана

Рапърът Павел, който в момента е водещ на „Игри на волята“, също е сред феновете на фитнеса. Преди време именно с фитнес той влязъл във форма и изваял тялото си. Три години преяждане, живот на дивана, видеоигри, буквално по цял ден нула физическа активност, нула самочувствие“, каза изпълнителят и показа как е изглеждал преди и как е сега.

Лияна прави плочки, Коцето – силови упражнения

Бивша лекоатлетка и до днес Лияна впечатлява с перфектна визия - не само лице, но и тяло. Плочките на корема на певицата се броят на пръсти, а коремът й е като излязъл от списание. Фолкзвездата дължи това на всекидневни тренировки на пътеката. Всеки ден изпълнителката показва на феновете си как прави над 12-16 километра в сериозно тичане на този уред. Когато времето го позволява, Лияна не пропуска и крос сред природата. Тя внимава как се храни и преминава през няколко режима за детоксикация годишно. Константин, с когото Лияна има пряка роднинска връзка и също е бивш спортист, също може да бъде засечен в залата всекидневно. Той, разбира се, тренира в компанията на приятели. Основно прави силови упражнения.