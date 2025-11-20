Г абриела Сашова и Красимир Георгиев са правели промоции за убийствата и изтезанията над животни. Тарифата за клип с една котка е била 400 евро, а за две 700 евро. За заек цената е била 200 евро, за два - 350 евро. За обезглавяване на морско свинче двамата са прибирали €150, за две - €250. Това разкри ексклузивно в Телеграфно подкастът прокурор Албена Стоилова, говорител на Окръжна прокуратура Перник.

По думите й предстои делото срещу Сашова и Георгиев, които в момента се намират в затворите в София и женския в Сливен, да тръгне максимум до 2 месеца. Има опция да се удължи срока с още месец. 

Принуда

„За цялото време  на задържането  от страна на обвиняемата Габриела Сашова не е правено искане за изменение на мярката й за неотклонение в по-лека. Аз не бих искала да спекулирам  каква е причината. Факт е обаче, че в медиите  беше отразено още  в началото, че към  семейството и към нея  са били отправени  заплахи. Би могло да се предполага,  че това е една от причините”, заяви прокурор Стоилова. 

Преди няколко дни стана ясно, че един от двамата е обяснил как е извършвал убийствата по принуда. Това е Красимир Георгиев. “Стремежът му не е да прехвърли отговорността  на Сашова, стремежът му е да оневини както себе си, така и  нея”, смята обвинителката. До момента в хода на разследването са открити 73 видеофайла. 

Пари

Материалите за прането на пари са отделени. До момента това, което се знае  е, че финансови средства  са получавани  чрез Paypal, Revolut  и също така в криптопортфейли. Не е установен купувач  от България, а само лица от чужбина. Ако по това обвинение, бъдат признати за виновни, двамата могат да получат до 8 г. затвор. До 6 г. решетки могат да получат за престъплението  “престъпно сговаряне”. 

За  престъплението  свързано с  проява на жестоко отношение  и причиняване на смърт на гръбначни  животни, наказанието е  лишаване от свобода от 2 до 4 години  и глоба  от 2 до 5 хиляди лева. За създаването на  материали с порнографско съдържание, също лишаване  от свобода от 3 до 6 години  и глоба в размер до 10 хиляди  лева. На въпрос колко е максималната присъда, която двамата биха получили за всички престъпления, прокурор Стоилова заяви, че е до 6 г. затвор. 

Психопрофил

Габриела и Красимир са били подложени на психолого-психиатрично изследване. 

“И двамата имат от психологична гледна  точка някои особенности.  Що се отнася обаче  до възможността им  да разбират свойството  и значението на това,  което вършат  и да ръководят  своите действия, експертизата дава  положителен отговор, т.е.  и двамата са годни да носят  наказателна отговорност”, заяви прокурор Стоилова.

По думите й в профила на Георгиев  се установяват характеристики на садизъм, а при Сашова - липсата на  емпатия. Не са изразили  съжаление за сторените ужаси.

