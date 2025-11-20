Г абриела Сашова и Красимир Георгиев са правели промоции за убийствата и изтезанията над животни. Тарифата за клип с една котка е била 400 евро, а за две 700 евро. За заек цената е била 200 евро, за два - 350 евро. За обезглавяване на морско свинче двамата са прибирали €150, за две - €250. Това разкри ексклузивно в Телеграфно подкастът прокурор Албена Стоилова, говорител на Окръжна прокуратура Перник.

Вкараха садистите Габриела и Красимир в затвора! (ВИДЕО)

По думите й предстои делото срещу Сашова и Георгиев, които в момента се намират в затворите в София и женския в Сливен, да тръгне максимум до 2 месеца. Има опция да се удължи срока с още месец.

Принуда

„За цялото време на задържането от страна на обвиняемата Габриела Сашова не е правено искане за изменение на мярката й за неотклонение в по-лека. Аз не бих искала да спекулирам каква е причината. Факт е обаче, че в медиите беше отразено още в началото, че към семейството и към нея са били отправени заплахи. Би могло да се предполага, че това е една от причините”, заяви прокурор Стоилова.

Красимир и Габриела взимали по 700 евро на клип!

Преди няколко дни стана ясно, че един от двамата е обяснил как е извършвал убийствата по принуда. Това е Красимир Георгиев. “Стремежът му не е да прехвърли отговорността на Сашова, стремежът му е да оневини както себе си, така и нея”, смята обвинителката. До момента в хода на разследването са открити 73 видеофайла.

Пари

Материалите за прането на пари са отделени. До момента това, което се знае е, че финансови средства са получавани чрез Paypal, Revolut и също така в криптопортфейли. Не е установен купувач от България, а само лица от чужбина. Ако по това обвинение, бъдат признати за виновни, двамата могат да получат до 8 г. затвор. До 6 г. решетки могат да получат за престъплението “престъпно сговаряне”.

За престъплението свързано с проява на жестоко отношение и причиняване на смърт на гръбначни животни, наказанието е лишаване от свобода от 2 до 4 години и глоба от 2 до 5 хиляди лева. За създаването на материали с порнографско съдържание, също лишаване от свобода от 3 до 6 години и глоба в размер до 10 хиляди лева. На въпрос колко е максималната присъда, която двамата биха получили за всички престъпления, прокурор Стоилова заяви, че е до 6 г. затвор.

Психопрофил

Габриела и Красимир са били подложени на психолого-психиатрично изследване.

СЛЕД АРЕСТА ЗА ГАВРА С ЖИВОТНИ: Габриела Сашова не ще на свобода!

“И двамата имат от психологична гледна точка някои особенности. Що се отнася обаче до възможността им да разбират свойството и значението на това, което вършат и да ръководят своите действия, експертизата дава положителен отговор, т.е. и двамата са годни да носят наказателна отговорност”, заяви прокурор Стоилова.

По думите й в профила на Георгиев се установяват характеристики на садизъм, а при Сашова - липсата на емпатия. Не са изразили съжаление за сторените ужаси.

Виктория Пенкова