В караха мъчителите на животни Габриела Сашова и Красимир Георгиев в затова. Това съобщи прокуратурата на съвместен брифинг с ГДНП.

Садистите са заявили, че са били “принудени” да извършват трите престъпления.

Единият от тях е отказал да даде показания и е запазил мълчание, а другият е дал защитна версия за принуда. Прокуратурата все още не е установила кой ги е принудил. 

Красимир и Габриела взимали по 700 евро на клип!

Обвиненията са за мъчения и убийства на животни, както и за създаване на порнографско съдържание. В момента се води и разследване и за пране на пари. 

Говорителят на Окръжна прокуратура Перник пред „Телеграф“: Разследването срещу Габриела и Красимир приключи

Двамата бяха арестувани през март. Според разследването, срещу заплащане те са заснемали ужасяващи клипове, на които се вижда как умъртвяват гръбначни животни.

