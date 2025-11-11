Р азследването срещу Габриела Сашова и Красимир Георгиев, които бяха арестувани заради мъчението и убийството на животни, е приключило. Това съобщи за „Телеграф“ говорителят на Окръжна прокуратура Перник- Албена Стоилова.

„Материалите по делото са предявени и в момента колегата пише обвинителния акт“, поясни тя.

По думите й и двамата обвиняеми са с мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Двамата бяха арестувани през март. Според разследването срещу заплащане те са заснемали ужасяващи клипове, на които се вижда как умъртвяват гръбначни животни.

Освен за мъченията, те бяха обвинени в пране на пари. Случаят предизвика вълна от протести в цялата страна, а парламентът прие по-тежки наказания за насилието над животни.

Тереза Тренева