Габриела Сашова и Красимир Георгиев, които бяха арестувани заради заснемането на видеа с убийства на животни срещу заплащане, са взимали между 130 и 700 евро на клип.

Говорителят на Окръжна прокуратура Перник пред „Телеграф“: Разследването срещу Габриела и Красимир приключи

Вчера окръжна прокуратура Перник внесе в съда обвинителния акт срещу двамата. Ден по- рано „Телеграф“ първи съобщи, че разследването срещу двамата е приключило. Видеата били търгувани чрез канал в Телеграм, който бил създаден от Сашова.

Към офертите били предложени и различни начини на плащане за достъп до видеата- чрез системата Revolut и Рaypal, както и биткойн адрес. „Двамата се снабдили и с дребни гръбначни животни – морски свинчета, котки, хамстери, мишки, зайци. Някои от тях закупували от зоомагазини, от борси или пазари за животни, а други намирали по обяви в интернет“, съобщиха от държавното обвинение. Предстои съдът да насрочи разпоредително заседание.