Р усия отново прави демонстрации и то само ден, след като си позволи над Балтийско море да провокира немски боен крайцер.

ПРОСИ СИ БОЯ: Русия провокира NATO! (СНИМКИ)

Американски бойни самолети прехвана руски самолети до Аляска. NORAD реагира спешно.

🚨 ᴀʟᴇʀᴛ: NORAD intercepted two Russian bombers and two fighters in the Alaskan Air Defense Identification Zone using U.S. Air Force jets. The aircraft stayed in international airspace and posed no threat. pic.twitter.com/8tz171pkuh — Governantics (@govern_antics) September 25, 2025

Това е третият път за един месец и деветият път тази година, в който NORAD съобщава за подобен инцидент с руски самолети в района.

От военната организация заявиха, че са открили и проследили два дозвукови стратегически бомбардировача ракетоносци Ту-95 и два изтребителя Су-35 в зоната за идентификация на противовъздушната отбрана на Аляска и че девет американски самолета са излетели, за да ги идентифицират и прехванат.

На руската провокация американците са отговорили с изтребител E-3, четири изтребителя F-16 и четири танкера KC-135, за да идентифицират и прехванат нападателите в отбранителната зона на Аляска.

JUST IN!!: the U.S. scrambled fight jets last night to intercept two Russian bombers and 2 Russian fighter jets that were circling Alaska pic.twitter.com/lUWMzzPKGT — NewsBird (@NewsBirdUS) September 25, 2025

Руските самолети останаха в международното въздушно пространство и не навлязоха в американското или канадското въздушно пространство.

Подобна руска активност близо до Аляска е честа и не се счита за заплаха, обяснява се в изявлението.

„NORAD използва многопластова отбранителна мрежа от спътници, наземни и въздушни радари и изтребители, за да открива и проследява самолети и да информира за подходящи действия. Военната организация остава готова да разгърне редица опции за защита на Северна Америка“, се казва в изявлението. NORAD е обща военна организация на САЩ и Канада, която осигурява предупреждение, отбрана и гарантиране на суверенитета на въздушното им пространство. Основано е на 12 май 1958 г.

🇺🇸 US scrambles 4 F-16s, a surveillance plane, and 4 tankers to intercept Russian bombers and fighters over Alaska’s air defense zone.



This marks at least 9 encounters this year, NORAD confirms.



(Video for representation purposes) pic.twitter.com/e2aXB7SG8b — Defence Index (@Defence_Index) September 25, 2025

Президентът Доналд Тръмп заяви във вторник, че вярва, че Украйна може да си върне всички територии, окупирани от Русия, което е драматичен обрат спрямо по-ранните му призиви към Киев да направи отстъпки за прекратяване на войната на Русия в Украйна.

*Източник: Telegraf