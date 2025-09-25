Р усия отново прави демонстрации и то само ден, след като си позволи над Балтийско море да провокира немски боен крайцер.

ПРОСИ СИ БОЯ: Русия провокира NATO! (СНИМКИ)

Американски бойни самолети прехвана руски самолети до Аляска. NORAD реагира спешно.

Това е третият път за един месец и деветият път тази година, в който NORAD съобщава за подобен инцидент с руски самолети в района.

От военната организация заявиха, че са открили и проследили два дозвукови стратегически бомбардировача ракетоносци  Ту-95 и два изтребителя Су-35 в зоната за идентификация на противовъздушната отбрана на Аляска и че девет американски самолета са излетели, за да ги идентифицират и прехванат.

На руската провокация американците са отговорили с изтребител E-3, четири изтребителя F-16 и четири танкера KC-135, за да идентифицират и прехванат нападателите в отбранителната зона на Аляска.

Руските самолети останаха в международното въздушно пространство и не навлязоха в американското или канадското въздушно пространство.

Подобна руска активност близо до Аляска е честа и не се счита за заплаха, обяснява се в изявлението.

„NORAD използва многопластова отбранителна мрежа от спътници, наземни и въздушни радари и изтребители, за да открива и проследява самолети и да информира за подходящи действия. Военната организация остава готова да разгърне редица опции за защита на Северна Америка“, се казва в изявлението. NORAD е обща военна организация на САЩ и Канада, която осигурява предупреждение, отбрана и гарантиране на суверенитета на въздушното им пространство. Основано е на 12 май 1958 г.

*Източник: Telegraf

