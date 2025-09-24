Р усия продължава с провокациите си към NATO и страни.членки на Алианса.
Руски изтребител е провокирал германска военноморска фрегата в Балтийско море, заяви министърът на отбраната на Германия Борис Писториус днес, цитиран от ДПА.
Kriegspropaganda für Dumme:— Klaus (@Klausomato) September 24, 2025
Deutsche Fregatte ist in internationalen Gewässern unterwegs. Russisches Flugzeug fliegt im internationalen Luftraum. Nichts ist passiert.
Propaganda sagt habt Angst! pic.twitter.com/jmqlOKegsR
"Навлизането на руски дронове и изтребители дълбоко навътре в полското и естонското въздушно пространство, както и прелитането над германска военна фрегата в Балтийско море в рамките само на дни показва ясно, че Русия буквално подлага на тест държавните граници, включително и тези на страни от НАТО, с още по-голяма честота и интензивност", заяви Писториус.
Правейки тези изявления, Писториус призова германските депутати да одобрят бюджета на министерството на отбраната за 2026 г.
German Defense Minister Boris Pistorius called for an increase in the Bundeswehr's troop strength following a Russian aircraft that flew over a German frigate in the Baltic Sea. pic.twitter.com/q6ZHYn9h1K— big ben (@alternative_war) September 24, 2025
Според министъра руският президент Владимир Путин "възнамерява да провокира страните членки на НАТО и да се възползва от слабостите на Алианса, но греши, тъй като НАТО реагира на провокациите единодушно и решително, но същевременно и с необходимата уравновесеност, което е особено важно тези дни".
*Източник: БТА