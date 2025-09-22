Т рима души получиха шанс за нов живот, след като близките на 41-годишен мъж взеха благородното решение да дарят неговите органи. Донорската ситуация е реализирана от екип на УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив, с координатор д-р Дончо Ташков и неговия заместник д-р Емил Митковски, съобщиха от Изпълнителна агенция "Медицински надзор".

Медицински екип от Клиниката по урология на УМБАЛ "Александровска", ръководен от доц. д-р Пламен Димитров, трансплантира бъбреци на двама мъже – на 22 и на 57 години. По линия на споразумението с Румъния, 58-годишен мъж получи шанс за нов живот след трансплантация на черен дроб, поради липса на подходящ реципиент в България.

Според информация от лечебните заведения, пациентите са в добро общо състояние и остават под лекарско наблюдение в реанимация. По медицински причини други органи не бяха трансплантирани.