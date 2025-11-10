О т нашите медицински институти излизат готови антиваксъри.

Това обяви пред „Телеграф“ главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев в отговор на въпрос дали има връзка между отношението към ваксините в България и програмите за обучение на лекарите.

„Връзката е директна и пряка. Няма какво да се лъжем, не са много, но от нашите медицински институти излизат готови антиваксъри. Говоря не само за лекари, но и за дентални специалисти, фармацевти, сестри, акушерки, лекарски асистенти. Пак казвам, не са много, но фактът, че учиш 5-6 години и накрая излизаш с изкривено съзнание и вместо да помагаш на хората ти им пречиш, е неприемлив“, категоричен е доц. Кунчев.

Група

По този повод главният държавен здравен инспектор разясни, че специална група от експерти е разработила предложение за малки корекции в учебните програми в университетите, които подготвял лекари и медицински специалисти.

„За съжаление някои от нашите медицински университети работят по доста стари програми. Четат се неща, които са чели и преди 15 години, а медицината се развива много бързо и е важно да сме в час с новостите. Навремето основните причинители са били бактерии, сега са вируси. В момента за вируси или не се четат лекции, или са повърхностни. Извинявайте, ама сега при това разнообразие на вирусите за една лекция не може да им се прочетат само имената, камо ли студентът да научи за какво става на въпрос“, добави още доц. Кунчев.

Ректори

„Ние ще предложим на ректорите, защото е в интерес на всички, да направят малки корекции в програмите. Знам колко е трудно, защото всяка специалност си мисли, че е най-важната, пази си завоюваните позиции, но животът налага и по отношение на вирусологията, и по отношение на ваксинологията, и за вътрешноболничните инфекции да има подобряване на обучението“, категоричен е здравният инспектор. Той допълни, че в програма, която са разработили, е предвидено да се засегнат и учениците, и възрастното население, и експертите по отношение на по-доброто здравно образование на нацията.

„Темата е много широка. Това е по-различна програма, защото не може просто да се каже, че, като купим 5 теста и направим скрининг, и хоп - ефекта ще го има. Или с една ваксина. Тук говорим за много разнообразни дейности и ефектът от тях би се видял късно – след 5, 10 или 15 години. Това не означава, че не трябва да се почне отнякъде“, отбеляза доц. Кунчев.

Людмил Христов