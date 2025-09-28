У чени в Китай са разработили революционно ново „костно лепило“, което може да лекува фрактури, чието заздравяване традиционно може да отнема месеци, за броени минути.

Продуктът „Bone-02“ е разработен от китайски изследователски екип, чиято цел е да лекува ортопедични наранявания, които обикновено изискват месеци възстановителен период и инвазивни операции, често включващи поставяне на метални пластини, съобщи Global Times.

Лин Сианфенг, заместник-главен ортопедичен хирург в болница „Сър Рун Рун Шоу“ в Ханджоу, заяви, че лепилото може да постигне прецизна фиксация за минути дори в среда, богата на кръв. Лепилото се прилага под формата на еднократна инжекция и ще „свърже разбитите костни фрагменти само за три минути“, според този доклад.

В един от случаите, пациент с фрактура на китката е получил една инжекция през разрез от едва 3 см и е бил излекуван само за три минути, съобщи Cho Sun Daily. Операцията за възстановяване на китката би изисквала метална пластина и винтове, чието отстраняване би се наложило през следващата година, съобщава изданието.

След тримесечен контролен преглед, фрактурата на пациента е заздравяла напълно без усложнения, се твърди в медиите.

Изследователите казват, че са били вдъхновени от стридите – а именно способността на мекотелите да се залепват за подводни повърхности, които са трудни за обработка от традиционните лепила, съобщи Interesting Engineering.

За разлика от обикновените лепила, биолепилото, отделяно от стридите, образува устойчиви на натиск и ерозия връзки във влажни, солени, мокри и постоянно движещи се условия, обясни изданието.