В ойната в Украйна може да предизвика следващата глобална пандемия , опасяват се експертите. Лекарят по инфекциозни болести Амеш Адалджа предупреждава, че бойните зони са развъдник на болести, разпространяващи се сред войниците на фронтовата линия.

„Помислете колко много заболявания не се диагностицират. Единичните случаи на някое рядко заболяване и човек умира или се оправя, без никой да разбере какво не е наред с него. Това биха могли да бъдат първите скокове на пандемичен патоген. Много сме зле в диагностицирането на инфекциозни заболявания. Така че дори няма да знаем, че първите случаи на някакъв нов патоген вероятно ще останат незабелязани, точно както SARS KV2, причинителят на COVID, остана незабелязан, докато не се разпространи“, коментира лекарят.

Д-р Адалджа заяви, че войната на Русия в Украйна може да бъде развъдник на болести, които могат да се разпространяват много бързо, включително смъртоносния хантавирус, който се разпространява от мишки и може да причини кървене от очите и бъбречна недостатъчност.

Той каза в подкаста „Глобално здраве“ на Daily Telegraph: „Вече видяхме пропуски в контрола на ХИВ, пропуски в контрола на туберкулозата, а също така чухме за руски войници, заразени с хантавирус, който е вирус, разпространяващ се чрез контакт с гризачи. Когато мислите за здравната инфраструктура, тя е част от технологията, която държи инфекциозните заболявания настрана. И когато я нарушите, това ще има предвидими последици. Така например, клиника за туберкулоза в Украйна е бомбардирана от руснаците. Сега тези хора нямат възможност да получат лекарствата си за туберкулоза или да се подложат на диагностични изследвания. След това случаите на туберкулоза се влошават. След това стават по-заразни. След това се разпространяват. След това тези нови хора не могат да бъдат диагностицирани и цикълът се повтаря“.

Той също така подчертава многобройните огнища на ебола в Демократична република Конго и продължаващата хуманитарна криза в Южен Судан, при която около 2,5 милиона души са напуснали страната, а други 2,2 милиона са били разселени вътрешно.