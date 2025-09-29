И ма ли научни данни, че средните нива на тестостерон при мъжете намаляват през последните десетилетия? Кои са основните фактори, които могат да понижат тестостерона при младите мъже (стрес, хранене, сън, физическа активност, токсини)? Каква е ролята на наднорменото тегло и метаболитния синдром в този процес?

Това са част от актуалните въпроси, които поставя новия епизод на подкаст „Доктор Здраве с Мария“. Отговорите дава андрологът д-р Георги Лазаров от Медицински център „Неовитро“ в София, който има богат опит с диагностиката и лечението на хормонални проблеми при мъжете.

Д-р Георги Лазаров, дм, е уролог с профил андрология с над 35 г. медицинска практика. Научните му интереси са в областта на заболяванията на мъжката полова система. Работата му е посветена на диагностиката, лечението и профилактиката на заболявания на мъжката полова система и стерилитета при мъжа, на еректилна дисфункция, нарушения в производството на тестостостерон и останалите полови хормони. Той въвежда за първи път в България цветната доплерова ехография като метод за изследване на органите на мъжката полова система. Провежда и фетална морфология на мъжка полова система при плод от мъжки пол.

Завършил е Медицинския университет - София през 1990 г. Специалност „Урология“ има от 1994 г. Придобива научна и образователна степен "доктор" след защита на дисертация на тема, свързана с критичното ниво на тестостерон при мъже от 37 до 45 г. Специализирал е в Залцбург (Австрия) и в Зигмаринген към Медицинския университет в Тюбинген (Германия).

В подкаст „Доктор Здраве с Мария“ д-р Лазаров обяснява защо основният мъжки полов хормон има ключова роля за здравето и добрата физическа форма при мъжете. Неговите нива влияят на сексуалната активност, която включва регулиране на плодовитостта, либидото и мускулната маса, като спомагат и за по-висока енергия.

А какви могат да бъдат последствията от трайно ниските нива на тестостерон в млада възраст – физически, психически и репродуктивни? Това е все по-често срещано явление при съвременните мъже, което много зависи от начина на живот, всекидневния стрес, вредните навици. Когато тестостеронът е под нормата, се появяват оплаквания като повишена раздразнителност, понижено самочувствие, безсъние, нощни изпотявания, лесна умора. Като отражение върху половата система – понижение до загуба на либидото, еректилна дисфункция. При репродуктивната функция на мъжа ниските нива на тестостерона се отразяват в намаление на броя и качеството на сперматозоидите.

Д-р Георги Лазаров обяснява, че освен върху половите функции тестостеронът влияе и на здравето на сърдечно-съдовата система, на мозъка и имунитета.