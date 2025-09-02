П овече от един на всеки 100 смъртни случая в световен мащаб се дължи на самоубийство, съобщи Световната здравна организация, призовавайки за спешни действия за спиране на нарастващата криза в психичното здраве, особено сред младите хора.

СЗО заяви, че макар глобалните нива на самоубийства да са спаднали донякъде през последните години, напредъкът в борбата с проблема е твърде бавен.

През 2021 г. – последната година, за която има налични данни – по света са регистрирани около 727 000 самоубийства, посочи здравната агенция на ООН, цитирана от АФП.

„В световен мащаб самоубийствата са причина за повече от един на всеки 100 смъртни случая, а за всеки смъртен случай има 20 опита за самоубийство“, каза Девора Кестел, временно ръководител на отдела за неинфекциозни заболявания и психично здраве на СЗО.

Тези самоубийства „засягат безброй други животи и поминък, тъй като приятели, близки и любими хора са принудени да се справят с невъобразими трудности“, подчерта тя.

Докладът на СЗО „Световно психично здраве днес“ посочи, че самоубийството остава водеща причина за смъртта на млади хора в различни географски и социално-икономически контексти.

През 2021 г. то е било втората водеща причина за смъртта на момичета и жени на възраст от 15 до 29 години и третата водеща причина за мъжете в същата възрастова категория, сочи докладът.

Въпреки 35-процентното глобално намаление на коригираната според възрастта самоубийствена ставка между 2000 и 2021 г., светът все още не е постигнал целта си: вместо целевото намаление с една трета на самоубийствената ставка между 2015 и 2030 г., според СЗО настоящият напредък сочи, че ще бъде постигнато само 12-процентно намаление.

Намаление е наблюдавано във всички региони, с изключение на Америка, където процентът на самоубийствата е нараснал със 17% за същия период.

Почти три четвърти от всички самоубийства се извършват в страни с по-ниски доходи, където живее по-голямата част от световното население.

Въпреки че по-богатите страни имат по-висок процент на самоубийства, като дял от населението, е трудно да се направи сравнение, тъй като те обикновено разполагат с по-добри данни от страните с по-ниски доходи, посочва СЗО.

Агенцията предупреди, че докато процентът на самоубийствата бавно намалява, разпространението на психични разстройства като тревожност и депресия се увеличава.

„Между 2011 и 2021 г. броят на хората, живеещи с психични разстройства, се е увеличил по-бързо от световното население“, се казва в доклада.

Според най-новите данни над един милиард души живеят с психични разстройства.

СЗО изрази особена загриженост относно нарастващите психични проблеми сред младите хора.

Макар вероятно да има редица фактори, довели до това увеличение, Марк ван Омерън, ръководител на отдела за психично здраве на СЗО, заяви, че „двете основни хипотези са социалните медии и въздействието на пандемията от Ковид-19“.

В този контекст СЗО изрази тревога от „стагнацията“ в инвестициите в психичното здраве по целия свят, като средните разходи на правителствата за психично здраве остават само 2% от общия бюджет за здравеопазване – без промяна от 2017 г.

В световен мащаб само 9% от хората с депресия получават лечение, сочи проучването.

„Преобразуването на услугите за психично здраве е едно от най-належащите предизвикателства в областта на общественото здраве“, подчерта директорът на СЗО Тедрос Адханом Гебреесус.