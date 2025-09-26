П ървият "Магазин за хората" отваря до края на годината с поне 30 продукт.

Активно се работи по финализирането на продуктовия асортимент.

В момента се водят разговори с партньори и доставчици, за да се гарантира селекция от най-необходимите стоки за всяко домакинство.

Целта е още при старта да се предложат поне 30 продукта и това да се случи преди края на годината, съобщиха от земеделското министерство на запитване защо се бави отварянето на първия обект, планиран да заработи през септември в Пловдивска област.

"Приоритет на ръководството на Дружеството е да се стартира устойчиво и с необходимата прозрачност, за да се създаде доверие у потребителите, като бъдат осигурени продукти с гарантирано качество и достъпна цена. Това поставя интересите на хората на първо място", уточняват от ведомството.

Решението за създаването на магазините беше записано в Закона за държавния бюджет за 2025 г.

Основната им цел е да отговорят на очакванията за осигуряване на широк обществен достъп до храни и други стоки от първа необходимост на ниски цени и с минимални търговски надценки до 10%, с приоритет към продукти от български производители.

*Източник: Bulnews