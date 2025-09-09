Ц ената на потребителската кошница запазва стойността си от миналата седмица от 98 лева, съобщи председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) Владимир Иванов.

При зеленчуците и плодовете намаляват цените на едро на доматите с 11 стотинки, на картофите с 5 стотинка, на лука с 1 стотинка, на червения пипер с 5 стотинки, кайсиите с 16 стотинки и лимоните с 19 стотинки. Дините запазват цената си от миналата седмица. Увеличение се наблюдава при краставиците с 1 стотинка, при зелето с 8 стотинки, тиквичките поскъпват с 9 стотинки, зеленият пипер с 14 стотинки, морковите с 1 стотинка, ябълките с 3 стотинки и прасковите с 6 стотинки.

Цитруси

Иванов посочи, че акцентът е върху намалението на цената на лимоните, тъй като за пръв път от доста време тя спада. Това се дължи на новата реколта, като всички колебания са свързани със сезонен фактор и особености на лятната логистика. През май т.г. цената на лимоните е била 3,02 лева, към днешна дата е достигнала 4,45 лева за килограм. При основните хранителни продукти поскъпва кашкавалът с 3 стотинки, олиото с 10 стотинки, маслото с 5 стотинки, пилешкото месо с 2 стотинки. Стоките, които намаляват своята цена на едро, са свинското месо с 16 стотинки, прясното мляко с 8 стотинки, киселото мляко с 9 стотинки, сиренето с 11 стотинки, брашното с 6 стотинки, оризът с 2 стотинки, фасулът с 5 стотинки и захарта с 3 стотинки. Яйцата запазват цената си от миналата седмица.

Иванов подчерта, че вариациите са нормални за това време на годината, като последните 90 дни се наблюдава доста сериозно стабилизиране на пазара и има ново стабилно равновесие между търсене и предлагане.

Сравнение

Владимир Иванов представи промените в цените на продуктите на едро от 20 май към днешна дата. Захарта на 20 май е била 1,87 лева за килограм, а към момента е 1,82 лева за килограм. Фасулът от 4,35 лева за килограм в момента е 4,18 лева за килограм. Цената на ориза към днешна дата е 3,34 лева за килограм при 3,38 лева в началото на периода. Брашното от 1,54 лева за килограм към момента е 1,49 лева за килограм. Олиото от 3,15 лева за литър на 20 май в момента се предлага за 3,25 лева за литър. Яйцата от 0,34 лева в началото на периода тази седмица се търгуват по 0,37 лева за брой.

Свинското месо, което е било 10,27 лева в началото на периода, в момента се продава по 9,70 лева за килограм, а пилешкото месо е стигнало от 6,75 на 6,90 лева за килограм.

Доматите се търгуват по 2,07 лева за килограм. Краставиците от 1,94 лева в началото на периода в момента са 2,46 лева за килограм, а картофите - от 1,39 лева са на цена 1,03 стотинки за килограм на едро.

Зелето се е предлагало по 1,70 лева в началото на периода, а в момента е 1,01 лева за килограм. Цената на морковите в началото на периода е била 1,31 лева за килограм, като в момента е 1,23 лева за килограм, а на зрелия лук - от 1,36 на 1,09 лева за килограм.