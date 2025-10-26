К ой ходил до Русия - ходил. Край на екскурзиите в посока Москва.

С приемането на 19-ия пакет от санкции на Европейския съюз към Русия - загуби ще има за туризма в държавите членки.

Причината - спират организираните групови и индивидуални екскурзии до Русия и Беларус. Появиха се и съмнения, че ще има фирми, които ще се опитат да заобиколят забраната през трети страни.

Ако сте планували да посетите Санкт Петербург, Москва или до което и да е място в Русия – плановете ви вероятно няма да се осъществят.

Причината – с приемането на 19-ия пакет от санкции от Европейския съюз към Руската федерация се забранява както провеждането на екскурзии от туроператори, така и работата на гидове и екскурзоводи.

Новината не се хареса на българския туристически бранш. За Ивелина Пулева спазването на забрана означава ощетяване на българските туристи.

"И досега беше трудно да се организират екскурзии до тази държава заради рестрикциите по банковите плащания. Въпреки това интересът е голям, хората искат да посетят Санкт Петербург и Москва", разказва жената, която е собственик на туристическа агенция.

Вратичка в пакета забрани е индивидуалното пътуване.

"Който има желание, може и сам да отиде, но това означава ли, че на нас ни се забранява съдействането при издаване на електронна руска виза, както и до момента сме го правили? Това означава ли, че не можем да летим от европейски летища, а от трети страни като през Истанбул". Ако е така, това е загуба за ЕС", смята Пулева.

Че удар има по българския туризъм смята и директорът на Института за анализи и оценки в туризма Румен Драганов. Той обаче подчертава, че загубите са започнали още от началото на войната между Русия и Украйна заради отлива на руски туристи към страната ни.

"Имаме много малък обем на работа с Русия. Миналата година са я посетили 4980 души. Ние, като цяло губим от това противопоставяне с Москва, тъй като намаляват туристите от Русия, Украйна, Беларус, Литва, Латвия, Естония. Многомилярдна е загубата за България", разкрива Драганов.

А докато членките на ЕС ще понесат нови загуби, то други се очаква да спечелят - например турските туроператори.

"Турция има 3 милиона и половина туристи от Русия, като цяло местният бизнес добре печели от ситуацията, всички полети стават през Истанбул. Аз говорих с представител от турските авиолинии, няма някаква заплаха, самолетите им са пълни", уточни Драганов.

Надеждите на бранша са забраната да отпадне. При неспазването обаче за туроператорите ще има санкции.

Източник: NOVA