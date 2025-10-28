О т 5 до 20 години затвор за изхвърляне на битови или строителни отпадъци в големи размери извън сметища, което застрашава здравето и живота на хора и вреди на околната среда. Това предвиждат промени в Наказателния кодекс, внесени за гласуване в Народното събрание от депутати от ГЕРБ-СДС. Законопроектът е внесен две седмици след като министърът на правосъдието Георги Георгиев обяви, че ще предложи такива промени.

Повод

Поводът бе наводнението във вилно селище Елените, при което четирима загубиха живота си. Една от възможните причини за наводнението е незаконно сметище в дерето, по което се оттича водата от планината. Както „Телеграф“ писа, в страната са преброени от Министерството на околната среда и водите поне 3000 незаконни сметища.

Тровят ни 3000 сметища!

С промените в НК се предвижда вече изхвърлянето на отпадъци извън сметищата да се инкриминира. В момента това е административно нарушение и се налагат само парични глоби. За физически лица е от 100 до 300 лева, а за фирми от 1400 до 4000 лева.

Хвърляш боклук в дерето? В затвора до 5 години!

С промените се предлага при причиняване на смърт или тежка телесна повреда и нанасяна на щети върху околната среда наказанието да е от 5 до 20 години лишаване от свобода и парична санкция от 10 000 до 50 000 лева. В случай че незаконното изхвърляне на отпадъци засяга основно околната среда и причинява щети на природата, наказанието ще е от 2 до 8 години затвор и глоба от 10 000 до 50 000 лева.

Условия

Когато деянието е извършено по непредпазливост, то нарушителят ще бъде освободен от наказателна отговорност, но ще му бъде наложена парична глоба. Ако обаче то коства живота на хора, ще лежи и в затвора.

Втората част от предложенията на депутатите от ГЕРБ предвиждат по-високи глоби и инкриминиране на изхвърлянето на опасни отпадъци на неразрешени места. Така, ако с изхвърлянето на такива отпадъци се застраши здравето и животът на хора, то лицето ще подлежи на затвор от 2 до 8 години. Досега нарушението се наказваше с между 1 и 6 години лишаване от свобода.

Елена Иванова