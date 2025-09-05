Д етските психиатри в България са 32-ма, но само 22-ма работят по специалността си. Това каза министърът на здравеопазването доц. Силви Кирилов по време на парламентарния контрол. По думите му най-много детски психиатри има в София и във Варна.

Диагностиката на деца с разстройства от аутистичния спектър се извършва според световните стандарти от мултидисциплинарен екип, като средната възраст за диагностициране е 36 месеца на детето, а диагностиката продължава средно 21 дни и е безплатна, посочи той. Личните лекари периодично извършват оценка на състоянието на децата, като пациентите с аутизъм се насочват към психиатър.

Има изградени дневни психиатрични отделения за деца в София, Варна, Пловдив, Русе, Търговище, Бургас и Ловеч. Комплексното решаване на проблемите на децата с аутизъм и семействата им е по утвърден интегриран план за действие с мерки за приоритетни направления – ранно откриване на аутизъм в извънболничната помощ, скрининг, ранна диагностика, ранна интервенция, комплексна терапия и рехабилитация, ресурсна обезпеченост и квалификация на кадрите. С деца от аутистичния спектър се работи и в центровете за майчино и детско здраве.

В Националния център по обществено здраве и анализи се провежда обучение на общопрактикуващи лекари и педиатри от извънболничната помощ за ранно откриване на аутизъм при деца под тригодишна възраст, като досега са обучени 1200 лекари. Провеждат се обучения и за повишаване на квалификацията и на специалисти от центровете за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания, обучения на родители и др.

По проект за подпомагане и насърчаване на специализантите в дефицитни специалности Министерството на здравеопазването осигурява месечно 2600 лв. на специализант, като досега трима специализанти по детска психиатрия получават финансов стимул, допълни министър Кирилов.