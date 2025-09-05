Д етските психиатри в България са 32-ма, но само 22-ма работят по специалността си. Това каза министърът на здравеопазването доц. Силви Кирилов по време на парламентарния контрол. По думите му най-много детски психиатри има в София и във Варна.

Диагностиката на деца с разстройства от аутистичния спектър се извършва според световните стандарти от мултидисциплинарен екип, като средната възраст за диагностициране е 36 месеца на детето, а диагностиката продължава средно 21 дни и е безплатна, посочи той. Личните лекари периодично извършват оценка на състоянието на децата, като пациентите с аутизъм се насочват към психиатър.

Има изградени дневни психиатрични отделения за деца в София, Варна, Пловдив, Русе, Търговище, Бургас и Ловеч. Комплексното решаване на проблемите на децата с аутизъм и семействата им е по утвърден интегриран план за действие с мерки за приоритетни направления – ранно откриване на аутизъм в извънболничната помощ, скрининг, ранна диагностика, ранна интервенция, комплексна терапия и рехабилитация, ресурсна обезпеченост и квалификация на кадрите. С деца от аутистичния спектър се работи и в центровете за майчино и детско здраве.

В Националния център по обществено здраве и анализи се провежда обучение на общопрактикуващи лекари и педиатри от извънболничната помощ за ранно откриване на аутизъм при деца под тригодишна възраст, като досега са обучени 1200 лекари. Провеждат се обучения и за повишаване на квалификацията и на специалисти от центровете за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания, обучения на родители и др.

По проект за подпомагане и насърчаване на специализантите в дефицитни специалности Министерството на здравеопазването осигурява месечно 2600 лв. на специализант, като досега трима специализанти по детска психиатрия получават финансов стимул, допълни министър Кирилов.

недостиг на кадри аутизъм Детска психиатрия Ранна диагностика на аутизъм Обучение на специалисти