К оледа чука на вратата!

По традиция и тази година в навечерието на най-светлите празници авиобаза Безмер посрещна Дядо Коледа, Снежанка и техните малки сладки помощници.

„Очакването на едно от най-обичаните събития - пристигането на Дядо Коледа, събра десетки деца и техните родители.

С поглед вперен в небето най-малките посетители с вълнение и нетърпение очакваха появата на добрия старец.

Точно в 10:30 часа, след дългото си пътешествие от далечна Лапландия, Дядо Коледа долетя с мощния самолет Су-25, пилотиран от командира на базата-полк. Милен Димитров. Малко преди него, с вертолет AW 109 на специализирания отряд за въздушно наблюдение, пристигнаха неговите помощници – джуджетата и очарователната Снежанка“, съобщиха от авиобазата.

Добрият старец зарадва всички с подаръци и лакомства, а малчуганите му благодариха с песнички и стихчета.