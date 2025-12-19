Б ългария си има своя специфична традиция на протестите, младите традиционно са символ на надеждата. Опасността: подобни очаквания крият риск от прехвърляне на прекомерна отговорност върху хора, които тепърва навлизат в активния си обществен живот.

Това сподели в Телеграфно подкастът политическият изследовател Ивайло Динев, сам лидер на младежкия протест през 2013 г. Той нарича нашите Gen Z “Поколението Европа“, защото са първите, израснали в сравнително стабилна и европейска икономическа и обществена среда. Ние бяхме Децата на прехода, казваха ни, че трябва да го изстрадаме. Днешните млади хора изобщо няма да търпят да ги експлоатират, искат промяната сега, сподели Динев. Но историята на прехода показва, че протестите често водят до оставки и смяна на правителства, но не и до дълбока трансформация на системата.

Светът

Промяна на системата от Gen Z залива света – от Непал и Латинска Америка до Сърбия. Легитимна ли ще бъде тя в България- Динев смята, че има отворена възможност за реална промяна на обществото.

Не ние вече стигаме американците, а те нас, пошегува се той, обяснявайки, че в американската преса е имало материали след българския протест как и там трябва да се организират като в нашата страна.

Мариела Иванова

Ще гласуваме

Съгласна ли е Мариела, другата участничка в подкаста? Тя е на 25 години, с бакалавърска и магистърска степен в областта на икономиката от УНСС и от Рим, живее в България и участва във всички протести. Според нея основното недоволство произтича от усещането, че обещаната промяна така и не се е случила, а неизпълнените надежди на предишните поколения са „предадени“ на сегашното. Ние ще търсим отговорност от всеки следващ в управлението, вдъхновени сме и няма да се уморим, смята Мариела, която не членува в политическа формация, нито ходи на протестите с група приятели, организирана от някаква платформа.

Социалките

И двамата участници в подкаста са единодушни, че социалните мрежи играят ключова роля – те улесняват мобилизацията и създават социален натиск за участие, но крият и риск от дезинформация и бърза демобилизация. Мариела категорично отхвърли налаганата напоследък теза, че Gen Z се информират само от ТикТок. Информирам се от различни интернет канали, проверявам всичко по няколко пъти, за да съм сигурна, че не е фейк, обясни младата жена.

И Мариела, и Динев са убедени, че младите ще гласуват масово на предстоящите избори. Общото чувство за криза и за опасност обединява поколението Z в глобалния свят, смята политологът. В разговора се поставя и въпросът за политическото бъдеще на протестите – дали ще се появи нов политически субект и дали протестната енергия ще се канализира в устойчиво гражданско участие. Динев е по-скептичен към идеята за бързо създаване на младежка партия, но вижда потенциал младите да навлязат в съществуващите формации и да ги демократизират отвътре, както и да изграждат силно гражданско общество извън партийната политика.

Постоянство

И двамата участници се обединяват около тезата, че ключът към реална промяна не е еднократният протест, а постоянният обществен натиск и готовността гражданите – включително младите – да държат властта под отговорност и след изборите.

Как в Непал избраха премиер по интернет, защо протестите на студентите в Сърбия са различни от нашите – гледайте двете гледни точки за GenZ поколението в новия епизод на Телеграфно подкастът в канала ни в YouTube.

Михайлина Димитрова