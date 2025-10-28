Д епутатите се събират на извънредно пленарно заседание в 13:00 часа.

Единствената точка в дневния ред - второто четене на промените в Закона за лечебните заведения.

Темата предизвика напрежение между управляващите и опозицията през изминалата седмица, след като Здравната комисия отхвърли законопроектите на "Продължаваме Промяната-Демократична България" и "Възраждане". Решението на управляващите е увеличението на възнагражденията в сектора да се запише в бюджета на Здравната каса.

Заявките са от догодина основното възнаграждение на лекарите да се равнява на 150% от средната работна заплата, а за медицински сестри и акушерки- 125 на сто от средната заплата.

Искането за извънредното заседание на парламента е по инициатива на "Продължаваме Промяната", която събра подкрепата на всички партии в опозиция.

Източник: NOVA