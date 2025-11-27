Н ад страната преминава средиземноморски циклон. В четвъртък е обявен оранжев код за проливни дъждове в Южна и Югозападна България.

Очакват се около и над 60 литра на кв. м за денонощие в шест области на страната - Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Смолян, Хасково и Кърджали.

В останалите области от Западна и Централна България в сила е предупреждение от първа степен за жълт код, отново за обилни валежи. Ще започнат първо в Западна България, а през деня и в Централните Южни райони. Предстоят и гръмотевични бури, нетипично за този период от годината. Почти без валежи ще е на изток.

Атмосферното налягане е по-ниско от средното за месеца - още ще се понижи, а в следобедните часове от запад ще започне бавно да се повишава. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще е умерен и с него ще нахлува студен въздух, а температурите ще са почти без дневен ход - между 3° и 7°. В източната част от страната вятърът ще се задържи от южната четвърт - умерен и временно силен, а максималните температури ще са между 12° и 17°. В София максималната температура ще е около 8°.

В планините ще е облачно, а билата ще са в облачния слой. Ще има валежи от дъжд, над около 1800 метра – от сняг, но до вечерта с понижението на температурите границата на снеговалежа в Западна Стара планина ще се понижава. Значителни ще са валежите в масивите от Югозападна България и в района на Централен Балкан. Ще духа силен вятър от южната четвърт. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 7°, на 2000 метра - около 2°.

По Черноморието ще бъде облачно и ветровито, но ще е без валежи. Ще духа умерен и временно силен южен вятър. Максималните температури ще бъдат между 17° и 20°. Температурата на морската вода е 15°-16°. Вълнението на морето ще бъде 2-4 бала, съобщиха от НИМХ.