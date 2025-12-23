П ътниците с дългосрочни абонаменти за обществения транспорт вече ще могат да добавят към тях допълнителна карта за всички нощни линии.

Цената й е 3 евро на месец или 30 евро на година, обявиха от Центъра за градска мобилност. Оттам уточняват, че важно условие е периодът на нощната карта да съвпада с този на основната карта за дневния транспорт. Към момента нощният транспорт е включен само в цената на годишната карта, която струва 365 лв., иначе трябва да закупите карта, която е на цена от 2 лева на нощ, а от 1 януари - 1 евро.

В София се движат четири нощни линии, на които бяха ревизирани част от линиите, така че те да бъдат полезни за хората, които избират този вариант за придвижване в малките часове. Този транспорт е алтернатива на такситата, които също от Нова година вдигат цените.

Владимир Христовски