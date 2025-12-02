В понеделник вечерта се проведоха масови протести в столицата и редица български градове. Недоволството се изразяваше в искания за оставка на кабинета и изтегляне на бюджета за 2026 година.

Към края на мирните демонстрации в столицата, напрежението ескалира. Група младежи с черни маски и качулки изпотрошиха клуба на ГЕРБ - Оборище, пострада и централата на "ДПС-Ново начало". Полицаи биваха замеряни с бутилки и бомбички. Униформените отговориха на провокаторите със сълзотворен газ.

Мирните протестиращи дадоха ясно да се разбере, че се разграничават от бандитите предизвикали истински погром в центъра на столицата.

Политическите реакции продължават и днес.

Румен Радев

Президентът Румен Радев публикува позиция във Facebook по повод протестите, които се провеждат в страната срещу Бюджет 2026 и управляващата коалиция. Държавният глава определи ескалациите между полицията и демонстрантите като „провокация на мафията“, насочена към противопоставяне на гражданите и силите на реда.

„Това не е сблъсък на полиция и протестиращи, а провокация на мафията, която цели да ги конфронтира“, заяви Радев. Той подчерта, че насилието трябва да бъде прекратено и призова всички участници да се придържат към закона.

Президентът посочи, че провокациите не могат да променят обществените настроения, изразени според него от протестиращите: „Провокациите не променят факта: българите казаха НЕ на тази власт.“

В позицията си Радев настоя за оставка на правителството и предсрочни парламентарни избори, като ги определи като единствен изход от ситуацията.

Делян Пеевски

"Радев разкри истинското си лице! Няма да допуснем анархията и хаоса да завладеят България!". Така лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски коментира с пост във Facebook ескалацията на напрежението в центъра на София.

"Румен Радев - Истинският организатор на погромите, палежи и хаос разкри лицето си! Това ли искате за България, г-н Радев? Хаос, безредици, беззаконие и анархия? Каква е цената - демокрацията и мирът в държавата! Вие и ПП-ДБ употребихте младите хора! И те няма да ви простят това", написа той.

И допълни:" Ескалацията, провокирана от вашите агитки, организирани и водени от вашите Копринков, Узунов, приближени олигарси, води страната към анархия! И всичко това за да предизвикате избори и да заграбите властта с кръв!? Нищо от това няма да получите, прегазвайки хората! Те няма да допуснат това! А ние от ДПС няма да бъдем пречупени от вашата агресия! С всички демократични средства, ще отстояваме правата на всички български граждани! И правото им на свободен и демократичен вот! И няма да отстъпим от тази отговорност!".

Асен Василев

Председателят на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев обвини МВР в лоша организация и поиска оставката на министъра на вътрешните работи Даниел Митов, след като по време на протестното шествие се стигна до ескалация пред централата на "ДПС- Ново начало".

По думите на Василев протестът е приключил мирно, след което демонстрантите тръгнали на шествие към централата на „ДПС – Ново начало“. Според него напрежението е възникнало именно при преминаването покрай сградата на „ДПС – Ново начало", където полицията е използвала сълзотворен газ.

Василев заяви, че маршрутът на шествието е бил променен, защото булевард „Васил Левски“ в участъка от Софийския университет до НДК е бил напълно без осветление. Той уточни, че това е част от маршрута на протеста и по улиците е имало агитки, които са провокирали напрежение.

„Оставката на Даниел Митов трябва да бъде депозирана още тази вечер, защото той успя от един мирен протест и мирно шествие да допусне агитки, които да удрят полицаи“, заяви Асен Василев.

Кирил Петков

В своя публикация във Facebook Кирил Петков отправи призив към всички демонстранти да се придържат към мирен протест. "Не се поддавайте на провокации. Показахме, че сме много и че гласът ни е силен. Не трябва да се хвърлят бомбички, да се руши или вандализира градът ни. Нека завършим този мирен протест достойно и обединени", написа той.

Елисавета Белобрадова

„Тук се случва театрална постановка. Тя започна на кръстовището с провокация към полицаите. 25 момчета с черни качулки започнаха да потрошават колите, а полицаите не направиха абсолютно нищо”, заяви пред NOVA Елисавета Белобрадова.

Тя допълни, че са били запалени кофи, а пожарната реагирала бавно.

„Тези момчета изкорубиха целия офис на ГЕРБ, без нито един полицай да направи каквото и да е било. Докато се потрошаваше целият офис, всички полицаи седяха така. Отидох няколко пъти да ги помоля, защото това бяха 20 момчета”, заяви Белобрадова.

Тя е категорична, че става въпрос за провокатори. „Тези агитки бяха докарани, вкарани, за да отидат и да потрошат офиса на ГЕРБ. За да може на другия ден да имаме сцена, в която ще ни кажат как протестиращите са потрошили офиса. Полицаите не направиха абсолютно нищо и това е много важно да бъде казано”, продължи тя.

„Абсолютно никаква реакция на полицията. Бях абсолютно потресена. Никога не съм виждала такова нещо да се случва”, каза още Белобрадова.

„Агитки имам предвид — групи от млади момчета, облечени в черно, с чорапи на главата, които безчинстват и правят безумни неща. И никой не прави нищо, въпреки че точно за две минути могат да бъдат овладени. Имаше от тях и на протеста, вървяха с протеста, но след това започнаха да се обособяват”, каза още тя.

Ивайло Мирчев

Представителят от „Продължаваме Промяната – Демократична България“ Ивайло Мирчев остро разкритикува действията на Министерството на вътрешните работи по време на протестите в центъра на София тази вечер. Пред NOVA той заяви, че реакцията на полицията е била „напълно неадекватна“ и определи случилото се като целенасочено допусната ескалация.

По думите му в продължение на дълъг участък от маршрута на протеста – от Българската народна банка до ул. „Врабча“ – не е имало нито един полицай. Мирчев подчерта, че в случаи на много по-малки демонстрации обикновено се осигуряват значително повече сили на реда.

„Пред Народното събрание нямаше нито един полицай. Гръмна подстанция, нямаше ток по голяма част от пътя. Всичко това води към една цел – да се опорочи най-големият протест за последните 35 години“, заяви той.

Мирчев твърди, че бил принуден лично да звъни на вътрешния министър Даниел Митов, на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и на премиера Росен Желязков, за да поиска намеса на полицията и осигуряване на ред. „На вътрешния министър му поисках оставката. На Борисов казах неща, които не са за пред камера. А премиера попитах как е възможно европейска държава да действа по този начин“, допълни депутатът.

Според него мирните протестиращи са били изложени на риск, включително семейства с деца, заради липсата на адекватни действия на силите за сигурност. „Имаше напълно преднамерена и ясно организирана ескалация. Отговорността е на вътрешния министър“, заяви Мирчев, подчертавайки, че ПП–ДБ категорично иска оставката на министър Митов.

Той потвърди, че сред демонстрантите е имало провокатори, но посочи, че именно полицията е длъжна да ги идентифицира и изолира. По думите му стюардите на формацията са подавали многократни сигнали към органите на реда, но реакция не е последвала.

„Организирахме мирен протест и през цялото време апелирахме към спокойствие. Благодарим на всички българи, които дойдоха с децата си и достойно застанаха срещу мафията“, каза още депутатът.

Мирчев отправи остри обвинения към МВР и управляващата коалиция след напрегнатите събития по време на вчерашния масов протест в София. В ефира на "Здравей, България" той заяви, че полицията е била „умишлено изтеглена“, което е позволило на провокатори да предизвикат сблъсъци и да се стигне до напрежение пред централата на "ДПС- Ново начоло"на ул. „Врабча“ 23.

Мирчев обясни, че още по време на шествието е забелязал липса на полицейски кордон по маршрута от Българската народна банка до централата на ДПС. „Когато видях, че по целия булевард няма нито един полицай, звъннах на вътрешния министър. Никаква реакция. Звъннах и на Бойко Борисов – той дори не знаеше за какво говоря“, каза депутатът.

По думите му пред входа на централата ДПС-НН обикновено присъстват многократно повече полицаи дори при малки протести, а в понеделник не е бил разположен нито един униформен.

Мирчев твърди, че решението да не се обезопаси периметърът е било взето умишлено: „Абсолютно умишлено полицията беше изтеглена. Абсолютно умишлено не бяха профилактирани провокаторите. Целта беше да се опоручи най-големият протест за последните 35 години.“

Той посочи, че представители на „Продължаваме Промяната – Демократична България“ са подавали сигнали за съмнителни групи още от района на Националния стадион – групи от по 10–15 души, с качулки и черни маски.

Мирчев съобщи, че е посетил и подстанцията, в която вчера избухна повреда, довела до временно спиране на електрозахранването около центъра. „Има сериозни индикации, че става дума за саботаж. Тази подстанция никога не е имала проблем. Ако се охранява така, както се охраняваше протестът – не е никаква охрана“, заяви той.

Според Мирчев първите две незабавни стъпки са: оставка на вътрешния министър, който според него е „организиран от "ДПС – Ново начало“ и „липсва от обществения поглед“, както и оттегляне на Бюджет 2026, внесен от правителството.

Депутатът определи управлението като „пълен провал“ и обяви, че ПП–ДБ няма да участва в никакво ново мнозинство в рамките на този парламент.

На въпрос дали формацията настоява за предсрочни избори, Мирчев заяви, че официална позиция ще бъде обявена по-късно днес, но подчерта, че „тези хора нямат легитимност да управляват“.

В коментар за опасенията, че политическата криза може да забави влизането на страната в еврозоната, Мирчев заяви категорично: „България вече е в еврозоната. Купюрите евро са тук. Няма вариант, в който България не влиза. След 29 дни ще оперираме с евро.“

Костадин Костадинов

И още от политическите реакции –председателят на „Възраждане" Костадин Костадинов цитира „Септември“ на Гео Милев: „Нощта ражда из мъртва утроба вековната злоба на роба: своя пурпурен гняв – величав".

Протестите трябва да продължат до оставката на мафиотското правителство и насрочването на предсрочни избори. Това заявява Костадин Костадинов в позиция, разпространена от пресцентъра на партията.

„Това е кратката и ясна позиция на “Възраждане”! Защото 100 000 българи в София и стотици хиляди още в цялата страна вчера протестираха само с тази цел - оставка, съд и затвор за управляващите мафиоти!“, се посочва в съобщението.

По думите на Костадинов управлява коалиция "Наглите", която иска да „продължи да краде и граби живота ни така, както го правеше през последните 36 години". „Е, няма да стане. Важно е обаче и да не допуснем хората по площадите за пореден път да бъдат измамени, използвани и изхабени от политически измекяри и сводници“, се посочва още в позицията.

„Лъжата и лицемерието в политиката спрямо избирателите трябва да бъдат унищожени, веднъж завинаги. Но, за да стане това, българите трябва да излязат и да гласуват - не за пари и облаги, а за свобода и достоен живот, заявява Костадинов.

"Време е за преосноваване на държавата!”, се посочва в позицията на „Възраждане“.

Васил Терзиев

В пост в социалната мрежа кметът на столицата Васил Терзиев също осъди проявите на насилие и вандализъм в центъра на града. "Днес София беше сцена на най-многолюдния и напълно мирен протест през последното десетилетие. Хиляди граждани излязоха с решимост, но достойно, и спокойно – и точно този протест беше опорочен от малка група провокатори и хулигани, които нямаха място сред тях. Болезнено е да гледаме как се руши градът ни – счупени витрини, запалени кофи, щети по инфраструктурата, поражения по ключови улици и мостове", написа Терзиев.

Той беше категоричен, че МВР не се е справило с гарантирането на реда. "Имаше ясни предварителни сигнали за провокации, но въпреки това в центъра влязоха хора с бомбички, пиратки и предмети, които нямат място на мирен протест. Това поставя сериозни въпроси към готовността и действията на полицията – въпроси, на които министърът трябва да даде отговор", каза градоначалникът.

Той се обърна към софиянци с призив: "Не се поддавайте на провокации. София е нашият дом и няма да позволим малка група организирани хулигани да определят облика на града ни. След приключване на пожарните и полицейските действия, градът ще бъде почистен и възстановен, а транспортът – пуснат. Провокаторите бяха видими – маскирани, организирани, облечени в черно. Те не са лицето на протестиращите. София ще се възстанови, а гражданският глас няма да бъде заглушен".

Радостин Василев

Лидерът на партия „Морал, единство и чест“ (МЕЧ) Радостин Василев публикува остра позиция във Facebook във връзка с продължаващите протести срещу Бюджет 2026 и управляващата коалиция. Според него ситуацията в столицата е ескалирала очаквано, а действията на полицията не са успели да овладеят напрежението около централите на „ДПС- Ново начало“ и ГЕРБ.

„София гори! България протестира! Полицията пази с неохота централите на "Ново Начало" и на ГЕРБ от справедливия гняв на хората. Все пак не ги опазиха“, пише Василев.

Лидерът на МЕЧ заявява, че случващото се е резултат от дългогодишно натрупано недоволство. „Мутрите откраднаха 30 години на българите и това, което се случва, е очаквано и не е изненадващо“, посочва той. По думите му, ако въобще има провокатори, то „провокацията е срещу търпението на българския народ“.

Василев настоява, че единственият изход от политическата криза е незабавна оставка на правителството, отказ от присъединяване към еврозоната, предсрочни избори и сформиране на „мнозинство срещу ГЕРБ и "ДПС–Ново начало“.

„Мафията не се сваля с усмивки и целувки!“, завърши публикацията си лидерът на МЕЧ.