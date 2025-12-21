А строномическата зима започва днес, 21 декември, у нас в 17:03 часа, в деня на зимното слънцестоене, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Зимното слънцестоене бележи най-късия ден в годината в Северното полукълбо и най-дългия ден в Южното полукълбо.

Слънцето в София изгрява в 7:54 часа и залязва в 16:56 часа. Продължителността на деня е девет часа и две минути. Луната е във фаза един ден след новолуние.

Зимата е един от четирите сезона в умерения пояс, заедно с пролетта, лятото и есента. Астрономично тя започва със зимното слънцестоене – около 21 декември в Северното полукълбо и около 21 юни в Южното полукълбо, писа БТА.

Зимата завършва с пролетното равноденствие, което е около 21 март в Северното полукълбо и около 23 септември в Южното полукълбо.

През зимния сезон се измерват най-ниските температури, а в районите, по-отдалечени от екватора, през зимата има и значителни снеговалежи.

Астрономическата зима носи обрат на времето на Бъдни вечер, ще вали, а Северна България ще посрещне Рождество Христово със сняг. Това прогнозира за „Телеграф“ Марияна Попова, дежурен синоптик към НИМХ.

Според синоптика неделя, понеделник и вторник ще е предимно облачно със слаби валежи, главно на изток. Мъгли, увеличение на облачността, ще продължа и през седмицата. Започва понижение на дневните температури, които ще са между 5-10 градуса до вторник включително. В неделя сутринта температурите ще са малко над нулата.

През деня на Бъдни вечер от запад идва дъжд, който ще обхване цялата страна. Вятърът се обръща от изток-североизток и застудява през нощта срещу 25 декември.

През деня в Северна България термометърът чувствително слиза надолу, а по високите полета на северозапад дъждът преминава в сняг. В същото време от югозапад валежите започват да спират.

На Стефанов ден, 27 декември, ще е студено, вятърът до умерен, облачно, без валежи. Сутрините в Североизточна и Централна Северна България термометърът ще показва -8 градуса, а през деня от – 3 до нула градуса, но в Южна България ще по-топло.