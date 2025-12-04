В дните около Никулден ще е дъждовно. Валежите в Югозападна България ще започнат в нощта срещу петък. В последния работен ден за седмицата ще вали в Западна и в Южна България. В събота дъждовете ще обхванат почти цялата страна, а в неделя ще засягат само източните части. В хода на динамичния период сняг се очаква във високия планински пояс на Западна България, предава NOVA.

Дневните температури в петък ще са без особена промяна – в интервала 5-10 градуса на запад, до 15-16 в централна и източна България. В събота – между 5 и 10 градуса почти навсякъде, само на югоизток – до 15-16. В неделя – между 8 и 13 градуса. Периодът ще е ветровит със силни пулсации на студен вятър от изток-североизток. Поривите ще са силни в Източна България.

Втората седмица на декември ще е с променлива облачност. В много равнинни райони предиобедите ще са мъгливи с тенденция в часовете следобед да се показва слънцето. Вероятността за слаби валежи от дъжд ще е по-голяма в сряда в Централна и Западна България.

С леки регионални колебания дневните температури ще се движат между 8 и 13 градуса, по-ниски в районите с продължителни мъгли. В някои от дните сутрин ще е мразовито с температури около и малко под нулата.