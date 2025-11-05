Д анъчен Биг брадър за бизнеса се въвежда със Закона за бюджета догодина.

КАКВО НИ ЧАКА ДОГОДИНА? Вижте законопроекта за Бюджет 2026!

Мерките са насочени срещу сивата икономика и имат за цел да донесат допълнителни приходи в хазната от над милиард евро, за да се върже бюджетният дефицит в желаните рамки от 3%. Те обаче са свързани с допълнителна тежест и разходи за бизнеса, който наскоро трябваше да се бръкне и средно със 70 лева за пренастройване на всяко фискално устройство за работа с евро.

Мерките са основно по две направления – смяна на софтуера за отчитане на продажбите, което ще даде възможност НАП да наблюдава дистанционно цените в търговските обекти и да ограничи криенето на обороти, и въвеждане на проследяване с GPS или през мобилно приложение на превозите на стоките с висок фискален риск.

Идея

Министерството на финансите е решило да възкреси идеята за повсеместно въвеждане на одобрен от НАП Софтуер за управление на продажбите в търговските обекти (СУПТО). Мярката разбуни бизнеса преди няколко години и в крайна сметка беше отложена, за да се даде време на фирмите да се адаптират към промяната. Напрегнатата приходна част в бюджета обаче отново вади смяната на софтуерите на търговските обекти на дневен ред. Очакваните допълнителни приходи в хазната са в размер на 320 млн. евро.

В момента търговските обекти като ресторанти, магазини за облекло, магазини за хранителни стоки и т.н. могат да ползват софтуер, който не е от одобрен от НАП тип. Идеята е този софтуер да бъде сменен с такъв, одобрен от приходното ведомство, известен като СУПТО. Към момента одобрените от НАП софтуери са около 1100, те фигурират в списък, който може да се достъпва през сайта на ведомството. И сега СУПТО ползват поне 100 000 търговски обекта. Те са го въвели по време на първия опит той да стане задължителен. Промяната не засяга тях, те нищо не трябва да правят.

Има обаче още множество ресторанти, магазини и т.н., които ползват софтуер извън списъка на приходната агенция. Със Закона за бюджета обаче те също трябва да минат на СУПТО, одобрен от НАП, и то в съвсем кратки срокове, за да могат да продължат работят. Разходът за смяна на софтуера ще е средно около 300 лева на един обект.

Новото изискване по никакъв начин няма да засегне малките магазинчета, които използват само касов апарат, а не софтуер. Не става въпрос и за бабата, която продава магданоз на пазара, обясни пред „Телеграф“ Павлин Грозданов, председател на Българската асоциация на дистрибуторите на фискални устройства. „Ние не сме против СУПТО, а искаме само отлагане на срока“, обясни той. „Говорих с пет фирми за разработване на софтуер. Според тях са нужни 6 месеца отсрочка. Това е така, защото НАП въвежда изискване за нови функционалности на одобрените от нея софтуери, което налага и тяхното пресертифициране. Нещата не могат да станат с щракване на пръсти“, каза Грозданов.

В крайна сметка от Асоциацията на дистрибуторите на фискални устройства настояха в писмо до институциите отсрочката да е 12 месеца.

Разлика

Голямата разлика между одобрения и неодобрения от НАП софтуер е контролът, който могат да упражняват данъчните. „При одобрения тип НАП може да достъпва софтуера дистанционно. Така приходната агенция има винаги достъп до покупните и продажните цени. С неодобрен софтуер НАП няма такъв достъп. Той се ползва само и единствено за улеснение на клиентите ни, за да могат да имат отчетност“, обясни Павлин Грозданов.

Проблемът с неодобрените от НАП софтуери е, че те могат да манипулират продажбите така, че да се крие оборот и да не се внася дължимият ДДС. „99% от тези софтуери могат да пускат нефискални бонове на принтер“, каза Павлин Грозданов. Такава продажба не се отчита в НАП.

От опозицията определиха мярката като „пистолет в лицето на бизнеса“. “Току-що в проекта за бюджет управляващите опряха пистолет в лицето на бизнеса. Предлага се въвеждане на държавно одобрен софтуер за търговските обекти - СУПТО. Т.е. всички търговски обекти да инсталират за няколко седмици нов софтуер за отчитане на продажбите. Това е абсолютно невъзможно. Не мога да повярвам, че МФ счита въвеждането на СУПТО за няколко седмици за реалистична възможност. Целта по-скоро е това да се използва за димка, за да минат другите безумия в този бюджет - вдигане на осигуровките и максималния осигурителен доход, данък дивидент и т.н.“, коментира Ивайло Мирчев от ПП-ДБ в профила си във Фейсбук.

Контрол

Друга мярка срещу сивата икономика, която трябва да донесе стотици милиони приходи в хазната, е затягане на контрола върху стоките с висок фискален риск.

Предвижда се да се разшири обхватът на стоките, подлежащи на фискален контрол. Очаква се мярката да вкара в бюджета 878,5 млн. евро допълнително. В списъка сега са продукти като месо, мляко, горива и много други. Освен това ще се затегне още повече контролът върху превозите на такива стоки. Това ще вкара в хазната допълнителни 550 млн. евро. Идеята е да се въведе задължение да се подават към НАП данни в реално време за движението и местоположението на превозното средство. За целта водачът трябва да активира безплатно мобилно приложение на приходната агенция или GPS устройство. За неизпълнение на това задължение глобата ще бъде от 500 до 1500 евро за физическо лице и санкция в размер от 1500 до 5000 евро за юридическите лица и еднолични търговци.

„С въвеждането на тази мярка се цели ефективна превенция и противодействие на данъчните измами и укриването и невнасянето на задължения за бюджета, в т.ч. и вследствие отчитане на фиктивни доставки. По този начин ще се преустанови възможността стоките, декларирани като транзитно преминаващи, да бъдат разтоварени на територията на страната, без да се заплатят дължимите данъци след тяхната последваща реализация“, пише в мотивите на проекта на бюджет.

Кирил Домусчиев: По-висок данък дивидент ще прогони инвеститорите

Повишаването на данък дивидент в България ще има доказано вредни последици, посочва председателят на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) Кирил Домусчиев. Според Домусчиев увеличаването на този данък от 5 на 10% няма да намали сивата икономика, но ще доведе до намаляване на чуждестранните инвестиции, както и на мотивацията на предприемачите да създават нови стартиращи компании, до изтегляне на средства от вече успешни бизнеси, което пък като цяло може да намали приходите от данък дивидент. Тогава според председателя на КРИБ синдикати и политици ще се насочат към повишаване на следващия данък.

Междувременно счетоводители коментират вдигането на данък дивидент от 5 на 10% като популизъм. Според тях с това ще се даде още по-голям стимул на собственици на малки бизнеси да си разпределят печалбата под формата на бонуси, а не чрез дивиденти.

Цигарите поскъпват

Цигарите ще продължат да поскъпват заради вдигането на акциза по одобрен вече график. Това ще вкара в хазната допълнителни около 130 млн. евро догодина от акцизи и 26 млн. евро от ДДС.

Най-драстичната промяна е с ръста на осигуровките за фонд „Пенсии“ с 2 пункта от 2026 г., като е предвидено и увеличение с още 1 пункт през 2028 г. Това ще доведе до 601,2 млн. евро повече приходи догодина и плюс 357,3 млн. евро през 2028-а. Вдигането на максималния осигурителен доход ще вкара в хазната догодина допълнителни 231,4 млн. евро.

Вдига се и променливата част от таксата за хaзартните оператори от 20 на 25%. Това ще доведе до 32 млн. евро повече приходи.

Новият принцип за смятане на такса смет - „замърсителят плаща“, се отлага с 3 г.

София Симеонова